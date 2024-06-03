«دبي القضائي» يستقبل وفداً من أمانة «الوطني الاتحادي»

دبي (الاتحاد)

استقبلت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وفداً من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتّحادي، يضمّ كلاً من الدكتور عبدالسلام محمد الحمّادي، مدير مكتب الثقافة البرلمانيّة، وعلياء محمد آل علي، أخصائي ثقافة برلمانيّة، وذلك في إطار توثيق الصلة وبحث سبل التعاون في المجالات المشتركة.

ورحّبت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي بالوفد الزائر، مُشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والذي يُسهم في دعم أداء المجلس لاختصاصاته التشريعيّة والرقابيّة.