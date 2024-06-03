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علوم الدار

«دبي القضائي» يستقبل وفداً من أمانة «الوطني الاتحادي»

خلال استقبال الوفد (من المصدر)
4 يونيو 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

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استقبلت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وفداً من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتّحادي، يضمّ كلاً من الدكتور عبدالسلام محمد الحمّادي، مدير مكتب الثقافة البرلمانيّة، وعلياء محمد آل علي، أخصائي ثقافة برلمانيّة، وذلك في إطار توثيق الصلة وبحث سبل التعاون في المجالات المشتركة.
ورحّبت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي بالوفد الزائر، مُشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والذي يُسهم في دعم أداء المجلس لاختصاصاته التشريعيّة والرقابيّة.

دبي القضائي
معهد دبي القضائي
دبي
لمجلس الوطني الاتحادي
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