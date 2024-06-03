«الاتحاد للقطارات» و«كوسكو أبوظبي للحاويات» توقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «الاتحاد للقطارات»، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، أكبر محطة لفرز الحاويات في المنطقة، والتابعة لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة، الرائدة عالمياً في مجال تشغيل الموانئ.

وبموجب الشراكة ستتمكن محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، من استخدام شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، في نقل بضائعها بين ميناء خليفة، والعديد من المناطق الصناعية ونقاط التجارة اللوجستية الرئيسية في مختلف مناطق الدولة. ومن خلال الاستفادة من شبكة السكك الحديدية الوطنية والمحطات التابعة لها والتي تمتاز بموقعها الاستراتيجي، ستحقق «كوسكو» مستويات أعلى للاستفادة من الوقت والموارد وإدارتها بشكل أفضل وأكثر كفاءة.

وفي إطار الشراكة ستزود «الاتحاد للقطارات» محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، بحلول نقل متعددة الوسائط عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، بما ينسجم مع مبادرات الاستدامة التي تنفذها «كوسكو»، وهو ما سيحد من اعتمادها على وسائل النقل الأخرى، وذلك بما يتماشى مع التزام الطرفين بالمساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، إذ ستسهم الاتحاد للقطارات عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البري في الدولة بنسبة 21% سنوياً بحلول 2050، وهو ما يعادل 8.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

وقال جونثر ج. فيرك، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للقطارات» لخدمات الشحن: «يأتي توفير خدمات نقل البضائع لمحطة كوسكو أبوظبي للحاويات عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، من ميناء خليفة، بما ينسجم مع التزامنا في (الاتحاد للقطارات) بتزويد عملائنا بحلول نقل آمنة وموثوقة ومستدامة. ومن خلال هذه الخطوة سنسهم في ربط أحد الموانئ الرئيسية في دولة الإمارات، بنقاط التجارة اللوجستية في الدولة، ما يسهل حركة نقل البضائع ضمن سلسلة التوريد الإقليمية».

ميناء خليفة

الجدير بالذكر أن «محطة كوسكو أبوظبي للحاويات» التابعة والشقيقة لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة بدأت عملياتها التشغيلية في عام 2018، في ميناء خليفة بأبوظبي، وذلك في إطار جهود الشركة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط، وصممت المحطة لاستيعاب حاويات كبيرة الحجم.