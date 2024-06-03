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علوم الدار

باحثون من «نيويورك أبوظبي» يدعون لتعزيز تشريعات الاستدامة في الفضاء

تصور فني لمعسكر قاعدة أرتميس (من المصدر)
4 يونيو 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر فريق من الباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي دراسة جديدة تدعو إلى تعزيز سياسات حماية الفضاء المحيط بالأرض وتحديثها لتشمل متطلّبات الحفاظ على بيئتي القمر والمريخ. 
وإضافة إلى التلوّث الحيوي، تدعو الدراسة إلى توسيع المبادئ التوجيهيّة لتشمل مجالات أخرى إضافة إلى الحطام المداريّ والازدحام والقضايا الأمنيّة، وتوصي بتعزيز سياسات الاستدامة الحاليّة والمحسّنة بإضافة حوافز للامتثال. يضم الفريق علماء آخرين منهم بولينا أومانسكي من جامعة كاليفورنيا في بيركلي وك.ر. سرينيفاسان من جامعة نيويورك في نيويورك.
وفي الورقة البحثيّة بعنوان «الاستدامة كمبدأ أساسيّ لاستكشاف الفضاء والكواكب» المنشورة في دورية سياسات الفضاء، تناول الباحثون التشريعات الحاليّة وبعض المقترحات لحماية الكواكب، وحدّدوا أوجه القصور الرئيسيّة في الأطر القانونية لاستكشاف الفضاء. 
واستشهد الفريق بالعديد من النواحي الّتي أهملتها القوانين الحاليّة، ومنها قضايا التلوّث الجوّيّ والتلوّث غير الحيويّ، والّتي تشكّل ثغرات مهمّة في السياسة الكوكبيّة، والّتي يجب مواجهتها بشكل مشترك.
ودعا الباحثون إلى تطبيق مبادئ الاستدامة على الأجسام الكوكبيّة مثل القمر والمرّيخ، وقدّموا أمثلة على الفوائد الّتي يمكن أن يعود بها ذلك على كوكب الأرض. وعلى وجه التحديد، يشيرون إلى التطوير المحتمل لتقنيات جديدة قد تطبّق على الأرض مع أنها صمّمت أساساً لتطبيقات فضائية.

جامعة نيويورك أبوظبي
الفضاء
القمر
المريخ
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