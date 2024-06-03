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في دبي.. خطة صيانة متكاملة للمقاصب

4 مقاصب خصصتها بلدية دبي لتلبية الطلب خلال العيد (أرشيفية)
4 يونيو 2024 01:03

آمنة الكتبي (دبي) 

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تجهز بلدية دبي مقاصبها لتلبية طلبات المتعاملين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ خطة صيانة متكاملة، ودعم المقاصب بالوسائل التي تضمن تقديم الخدمات بمرونة وسرعة وسلامة، إضافة إلى إتاحة طلب وشراء وتجهيز المواشي وتوصيلها إلى المنازل عبر التطبيقات الذكية، دون الحاجة للحضور إلى المقصب، لتلبية احتياجات المتعاملين وفق أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة.
وخصصت بلدية دبي 4 مقاصب لتلبية الطلب خلال العيد، تقارب طاقتها الاستيعابية 900 رأس من المواشي في الساعة، وهي: مقصب القصيص، ومقصب العيد السريع بمنطقة القصيص، ومقصب القوز، ومقصب الليسيلي، ومقصب حتا.
 وأكدت بلدية دبي التزامها بتوفير أقصى شروط الصحة العامة في تقديم الأضاحي المجهزة في بيئة نظيفة وآمنة صحياً، بما يكفل سلامة أفراد المجتمع وعائلاتهم، ويعزز من جودة الحياة والرفاهية لسكان وزوار دبي. وشملت أعمال الصيانة توسعة مقصب حتا لزيادة طاقته الاستيعابية بمقدار الضعف، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة وقائية وتحسينية في مقصبي القوز والقصيص، فضلاً عن إجراء تعديلات على خطوط الإنتاج، لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتسريع عملية تجهيز الأضاحي، وصيانة معدات المقاصب، لتقليل ساعات انتظار المتعاملين خلال فترة العيد.
وحددت البلدية ساعات عمل المقاصب خلال عيد الأضحى، لتكون في يوم وقفة عرفة من الساعة السابعة صباحاً إلى الرابعة عصراً في مقاصب القصيص والقوز والليسيلي، ومن السابعة صباحاً إلى السادسة مساءً في مقصب حتا، فيما ستكون أوقات العمل في جميع المقاصب خلال أول وثاني وثالث أيام العيد من السابعة والنصف صباحاً إلى الرابعة عصراً، وفي اليوم الرابع من السابعة صباحاً إلى الثانية ظهراً في مقاصب القوز والليسيلي وحتا، ومن السابعة صباحاً إلى السابعة مساءً في مقصب القصيص. وأطلقت بلدية دبي مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام التطبيقات الذكية.
إجراءات
ضمن جهودها في الرقابة البيطرية، عززت بلدية دبي إجراءاتها في المواقع التخصصية ومنها، سوق المواشي، وسوق الطيور والحيوانات الأليفة، ومحجر ميناء الحمرية، وميناء جبل علي، عبر تخصيص كوادر بشرية من أطباء وعمال.

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