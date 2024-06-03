«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تنظم ورش عمل تثقيفية لحجاج الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

نظمت الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة ورش عمل تثقيفية لحجاج الإمارات على مستوى الدولة، تناولت المفهوم العام للحج، وأعماله وفضائله، وآداب الحج وقيمه، وذلك في عدد من مساجد الدولة، في إطار سعيها لتعريف الحجاج بالشعائر والمناسك كافة، خاصة لمن يؤدون الفريضة لأول مرة.

وتنطلق اليوم في أبوظبي فعاليات «ملتقى الحجاج الأول»، وهو أول ملتقى من نوعه تنظمه الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمشاركة مجموعة من الجهات المختصة، ويفتتح الملتقى ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﻴﻪ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹﻣﺎرات ﻟﻺﻓﺘﺎء اﻟﺸﺮعي، والدكتور ﻋﻤﺮ ﺣﺒﺘﻮر اﻟﺪرﻋﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰﻛﺎة.

ويهدف الملتقى إلى تعريف حجاج الدولة بمناسك الحج بطريقة بسيطة ومبتكرة، وإبراز أهم الخدمات التي تقدمها البعثة الرسمية لحجاج الدولة، وبيان مقاصد الحج، وغايات هذه الرحلة المباركة، وتجلياتها السامية، وإيجاد منصة تفاعلية للتوعية بأحكام وفتاوى الحج والعمرة لأفراد المجتمع كافة، وسيتم عرض مقاطع مرئية تجسد رحلة الحج، وورش تفاعلية، ومحاضرات وندوات، ومعرض يضم محطات الحج، وذلك اليوم وغداً في فندق إرث - أبوظبي.

اللجنة التحضيرية

غادرت اللجنة التحضيرية لمكتب شؤون حجاج الدولة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتجهيز وتسلم مخيمات الحجاج في منى وعرفة ومزدلفة، واستكمال التحضيرات اللازمة المتعلقة بشؤون الحجاج في الأراضي المقدسة، تمهيداً لاستقبال حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم أرقى الخدمات لهم.