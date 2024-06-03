محاكم رأس الخيمة تعتمد الكاتب العدل الخاص

رأس الخيمة (وام)

أعلنت محاكم رأس الخيمة، أمس، بدء ترخيص مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص.

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، إن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أصدر القانون رقم 7 لسنة 2023 بشأن الكاتب العدل، والذي اشتمل على أحكام تنظم أعمال الكاتب العدل وتحدد اختصاصاته وأفرد القانون ذاته أحكاماً خاصة بأعمال الكاتب العدل الخاص وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أنه استجابة لمتطلبات البيئة الاستثمارية في الإمارة، أصدر رئيس دائرة المحاكم القرارات التنفيذية اللازمة للترخيص وتنظيم هذه المهنة في جانبيها الحكومي والخاص، وأضحى بإمكان من تتوافر فيه الشروط والأحكام التقدم لدائرة المحاكم في رأس الخيمة للحصول على الترخيص اللازم.