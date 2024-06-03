بلدية الفجيرة تشارك في القمة العالمية للمدن بسنغافورة

سنغافورة (وام)

يستعرض وفد من بلدية الفجيرة، خلال مشاركته في القمة العالمية للمدن المنعقدة حالياً في سنغافورة، جهود البلدية لدعم منظومة التنمية المستدامة والتخطيط الحضري لإمارة الفجيرة.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة الذي يترأس الوفد حرص البلدية، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات العالمية، واصفاً القمة العالمية للمدن بأنها منصة حصرية للقادة الحكوميين وخبراء الصناعة لمعالجة تحديات المدن القابلة للعيش والاستدامة، ومشاركة الحلول الحضرية المتكاملة.

وأوضح الأفخم أن بلدية الفجيرة تسلط، خلال مشاركتها في هذا الحدث، الضوء على جهودها المبذولة في دعم منظومة التنمية المستدامة والتخطيط الحضري لإمارة الفجيرة، وتحرص على تبادل الخبرات والتعرُّف على أفضل الممارسات العالمية الرائدة في مجال العمل البلدي والتخطيط الحضري والعمراني والتنمية المستدامة.