الثلاثاء 4 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية الفجيرة تشارك في القمة العالمية للمدن بسنغافورة

الوفد المشارك في القمة (وام)
4 يونيو 2024 01:03

سنغافورة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة عالمية في مكافحة التصحر
سلطان النيادي: الشباب المبتعثون للدراسة في الخارج ثروة وطنية

يستعرض وفد من بلدية الفجيرة، خلال مشاركته في القمة العالمية للمدن المنعقدة حالياً في سنغافورة، جهود البلدية لدعم منظومة التنمية المستدامة والتخطيط الحضري لإمارة الفجيرة.
وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة الذي يترأس الوفد حرص البلدية، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات العالمية، واصفاً القمة العالمية للمدن بأنها منصة حصرية للقادة الحكوميين وخبراء الصناعة لمعالجة تحديات المدن القابلة للعيش والاستدامة، ومشاركة الحلول الحضرية المتكاملة.
وأوضح الأفخم أن بلدية الفجيرة تسلط، خلال مشاركتها في هذا الحدث، الضوء على جهودها المبذولة في دعم منظومة التنمية المستدامة والتخطيط الحضري لإمارة الفجيرة، وتحرص على تبادل الخبرات والتعرُّف على أفضل الممارسات العالمية الرائدة في مجال العمل البلدي والتخطيط الحضري والعمراني والتنمية المستدامة.

الفجيرة
بلدية الفجيرة
سنغافورة
التنمية المستدامة
حمد بن محمد الشرقي
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات أسهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم النازحين أصحاب الهمم في غزة
4 يونيو 2024
أحد اليمنيين المفرج عنهم من سجون الحوثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة اليمنية تدين انتهاكات الحوثي بحق المختطفين
4 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
شكوك متزايدة حول التوصل إلى هدنة بغزة
4 يونيو 2024
كير ستارمر زعيم حزب «العمال» البريطاني (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
أزمة سياسية تواجه «العمال» قبل أسابيع من الانتخابات البريطانية
4 يونيو 2024
يواخيم هيرمان
علوم الدار
وزير الداخلية والرياضة والاندماج البافاري لـ«الاتحاد»: الإمارات تنتهج استراتيجية مبتكرة في نشر التسامح
4 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©