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علوم الدار

أحمد بن سعيد: ملتزمون بتمكين أصحاب الهمم

أحمد بن سعيد: ملتزمون بتمكين أصحاب الهمم
4 يونيو 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

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يسهم التقدم السريع في التكنولوجيا والابتكارات، في تمكين نحو 1.3 مليار شخص من ذوي الإعاقة حول العالم، وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم ومساعدتهم على التنقل والعيش باستقلالية أكبر، بفضل التحسينات الهائلة في التقنيات المساعدة في مجال إعادة التأهيل والتطبيب عن بُعد والبنية التحتية الصديقة وغيرها من الخدمات.
ومواكبة لأهمية التحول الكبير الذي تحدثه التقنيات المتطورة في حياة ذوي الإعاقة، يسعى معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، أكبر معرض من نوعه في الشرق الأوسط، لاستقطاب أرقى التقنيات وعرضها تحت سقف واحد لخدمة أكثر من 50 مليوناً من ذوي الإعاقة يعيشون في منطقة الشرق الأوسط ويتطلعون للحصول على مثل هذه التقنيات.
يقام المعرض في الفترة ما بين 7-9 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي في القاعات(6-7-8) بمشاركة نحو 300 عارض وعلامة تجارية ومركز لإعادة التأهيل بحضور أكثر من 14 ألف زائر من مجتمع أصحاب الهمم وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص.
الإمارات ملتزمة بتمكين أصحاب الهمم
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة راعي المعرض:«تشكل التقنيات المساعدة عاملاً مهماً في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم والسماح لهم بالعيش باستقلالية أكبر، لذلك يعتبر المعرض فرصة للتعرف على الحلول التكنولوجية وتجربتها، والاستفادة منها لخدمة عشرات الملايين من أصحاب الهمم يعيشون في دول الشرق الأوسط».
وأضاف سموه: «تسير الإمارات بخطى ثابتة وسريعة على طريق بناء مجتمع دامج يلبي احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم وجعلهم أعضاء فاعلين في مجتمعهم، بفضل رؤية حكومتنا الرشيدة وتكامل جهود القطاعين العام والخاص، ومساعيهم لتشارك العقول والأفكار والمبادرات، وتعزيز التعاون المشترك فيما بينهم، على المستويين المحلي والدولي، من أجل بناء مستقبل مستدام يلبي طموحات أصحاب الهمم».

أحمد بن سعيد
دبي
أصحاب الهمم
إكسبو
هيئة دبي للطيران المدني
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