«زايد العليا».. 20 عاماً من الريادة في رعاية أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على مدى عشرين عاماً نتائج وإنجازات متميزة من خلال تقديم خدمات نوعيّة وفق أرقى المعايير العالميّة أسهمت في تمكين ودمج أصحاب الهمم في مجتمعاتهم.

وتعد المؤسسة من المبادرات الإنسانية والاجتماعية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتحتفل هذا العام بمرور 20 عاماً على إنشائها، حيث أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خلال توليه مسؤولية ولاية العهد آنذاك، في 19 أبريل 2004 القانون رقم 2 بإنشاء المؤسسة لتجمع تحت مظلتها مراكز خدمات الرعاية الإنسانية في إمارة أبوظبي.

ويأتي اهتمام الدولة بأصحاب الهمم في مقدمة أولوياتها، وتواصل سياستها الرامية إلى حماية حقوق أصحاب الهمم، وتفعيل إدماجهم في مسيرة التنمية، وذلك كجزء من الاستراتيجية الوطنية الشاملة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.

وفي هذا الإطار أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حقوق أصحاب الهمم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، وأطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، فضلاً عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة.

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024 بمشاركة أكثر من 28 جهة حكومية محلية واتحادية معنية بهدف جعل الإمارة مدينة دامجة ومهيأة وممكنة لأصحاب الهمم.

تمكين المؤسّسة

وثمّن سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الدعم الكبير والرعاية المتواصلة التي تحظى بها المؤسّسة من القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أنّ دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، هما الدافع القويّ وراء تمكين المؤسّسة من تحقيق رسالتها الإنسانيّة النبيلة وتجسيد رؤيتها وترجمة أهدافها بما يخدم كافة الفئات المستفيدة من خدماتها وفق رؤيتها المنسجمة مع الأهداف الاجتماعية الرئيسة الواردة في أجندة حكومة أبوظبي.

إنجازات مضيئة

وأضاف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن ما حققته المؤسسة من نتائج وإنجازات مضيئة من العمل الإنساني المتميز خلال عقدين من الزمن لهو فخر لإدارتها ولكوادرها الوظيفية، لعل أبرزها توصيل خدمات الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم إلى كافة مناطق الإمارة، وافتتاح مراكز جديدة للرعاية والتأهيل ليصل عددها إلى 15 مركزاً للرعاية والتأهيل، وثلاث إدارات متخصصة وثلاثة أندية رياضية، في أبوظبي والعين والظفرة، تخدم ما يزيد على 27 ألف مستفيد منهم ما يزيد على 1800 من أصحاب الهمم ملتحقين بمراكز المؤسسة، فضلاً عن التوسع في الخدمات التي تقدمها المراكز التابعة لها لتصل إلى 31 خدمة متنوعة رئيسة وفرعية، بجانب استحداث وحدات علاجية وشعب جديدة.

خدمات جديدة

من جانبه قال عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إن المؤسسة تسعى إلى إضافة خدمات جديدة ونوعية وتطوير عملها لصالح منتسبيها من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الحيويّة في مختلف المجالات والتوسّع في مشاريع إنشائيّة جديدة لاستيعاب كافة الطلاب من أصحاب الهمم وتحسين وتطوير الخدمات بصورة عامة وتحويلها إلى إلكترونية، مؤكداً نجاح المؤسسة في إخراج أصحاب الهمم من دائرة الاعتماد إلى التمكين والمشاركة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع.

تبادل الخبرات

وأبرمت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الصيني للمعاقين بشأن تطوير وتبادل الخبرات بين الجانبين في شؤون الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، فيما اعتمدت شركة توبلاند للتجارة العامة المؤسسة المركز الحصري لصناعة وإنتاج الشرائط العنقية بنقش عباد الشمس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأنامل أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة بورش التأهيل المهني، كما وقعت مذكرة مع جامعة ساوث ويسترن فينما في الفلبين ممثلة في كلية العلوم الصحية والتأهيل الطبي. ومن أبرز مبادراتها على المستوى الدولي، تبرعها بالتعاون والتنسيق مع برجيل القابضة بـ 100 وحدة من أجهزة السمع، وعدد من الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم من طلاب مدرسة ماجويرو للصم الواقعة بمدينة تشيباتا في زامبيا. ووقعت المؤسسة شراكة مع جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية بشأن التعاون في مجالات البحث العلمي، إضافة إلى توقيع شراكة مع جامعة أورال الفيدرالية - روسيا للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، فيما أبرمت مذكرة تفاهم مع مركز إتش تيرنر الوطني للبحوث الطبية لجراحة العظام والصدمات في روسيا الاتحادية.

تعاون مشترك

يذكر أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أبرمت اتفاقيتي تعاون مشترك مع وزارة الشباب والرياضة المصرية لتنفيذ مبادرة برنامج «جسور أمل القابضة» لرفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، وذلك برعاية ودعم «القابضة» (ADQ).

ووقعت المؤسسة اتفاق تعاون استراتيجي مع شركة أوتي بي باورفيند الألمانية بشأن إنشاء ورشة عمل مركزية متكاملة للأطراف الاصطناعية وتقويم العظام في الإمارات في مبنى ورش التأهيل المهني التابعة للمؤسسة في أبوظبي تخدم سوق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.