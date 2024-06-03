الثلاثاء 4 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فتح باب الترشيح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2025

فتح باب الترشيح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2025
4 يونيو 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فتح باب الترشيح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2025
«حكماء المسلمين» يشيد برفض الإمارات للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة

افتتح أمس باب الترشيح في النسخة السادسة لجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2025، وذلك لتكريم الأفراد والكيانات التي تعمل على تعزيز الأخوة الإنسانية والتضامن الإنساني حول العالم.
ويمكن للمرشِّحين المؤهَلين لتقديم الترشيحات، ومن بينهم أعضاء الحكومات ورؤساء المنظمات غير الحكومية والأكاديميون وقادة الأديان وغيرهم من الشخصيات المؤثرة، تقديم ترشيحاتهم عبر الموقع الرسمي لجائزة زايد للأخوة الإنسانية (https://zayedaward.org/)، خلال الفترة من 3 يونيو الجاري وحتى الأول من أكتوبر 2024.
وتأسست الجائزة عام 2019 عقِب اللقاء التاريخي في أبوظبي الذي جمع قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث وقَّعا وثيقة الأخوة الإنسانية.
وتعتبر جائزةٌ عالميةٌ مستقلة تمنحها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وتبلغ قيمتها مليون دولار أميركي، وتُمنحُ سنوياً خلال اليوم الدولي للأخوة الإنسانية في الرابع من فبراير من كل عام، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، تخليداً لذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.
 ويُكرّم الفائزون الذين يهتدون في جهودهم الإنسانية والأثر الذي يحدثونه في المجتمعات، بخطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، خلال حفلٍ يقام في أبوظبي في صرح زايد المؤسس.
المكرمون
منذ انطلاقة الجائزة تم تكريم عدد من القادة والناشطين والمنظمات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم: قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية «حائز على الجائزة فخرياً»، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف «حائز على الجائزة فخرياً»، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والناشطة المناهضة للتطرف لطيفة بن زياتن، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وقرينته جلالة الملكة رانيا العبد الله، والمنظمة الإنسانية الهايتية مؤسسة المعرفة والحرية «فوكال»، ومنظمة جماعة سانت إيجيديو، وصانعة السلام الكينية شمسة أبو بكر فاضل، والمنظمتان الخيريتان الإندونيسيتان نهضة العلماء والمحمدية، وجراح القلب العالمي الشهير البروفيسور السير مجدي يعقوب، ومؤسِسة المنظمة غير الحكومية التشيلية الأخت نيللي ليون كوريا.
لجنة
تتولى لجنة التحكيم المستقلة، المكونة من خبراء في مجال بناء السلام والتعايش مراجعة الترشيحات واختيار الفائزين المقرر تكريمهم خلال حفل يُقام في فبراير 2025، تزامناً مع الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية.

جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأخوة الإنسانية
البابا فرنسيس
الكنيسة الكاثوليكية
الأزهر الشريف
أحمد الطيب
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات أسهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم النازحين أصحاب الهمم في غزة
4 يونيو 2024
أحد اليمنيين المفرج عنهم من سجون الحوثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة اليمنية تدين انتهاكات الحوثي بحق المختطفين
4 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
شكوك متزايدة حول التوصل إلى هدنة بغزة
4 يونيو 2024
كير ستارمر زعيم حزب «العمال» البريطاني (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
أزمة سياسية تواجه «العمال» قبل أسابيع من الانتخابات البريطانية
4 يونيو 2024
يواخيم هيرمان
علوم الدار
وزير الداخلية والرياضة والاندماج البافاري لـ«الاتحاد»: الإمارات تنتهج استراتيجية مبتكرة في نشر التسامح
4 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©