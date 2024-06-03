الحرارة ترتفع 3 درجات خلال يونيو

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير المركز الوطني للأرصاد، حول السمات المناخية لشهر يونيو، عن أن هذا الشهر، وتحديداً خلال الثلث الأخير من شهر يونيو يوم 21، تتعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالاً)، حيث تشهد الدولة أطول نهار في السنة، وتزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو، مقارنة بشهر مايو، بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً.

وأضاف المركز: كما يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق في أغلب فترات الشهر. وتظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر.

وأوضح التقرير أن فرص تكون السحب الركامية تزداد مع تقدم الأيام في هذا الشهر قد يتخللها سقوط أمطار، كما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر، بالمقارنة بشهر مايو، خاصة النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني.

السجلات التاريخية

ورصداً للإحصائيات المناخية، والسجلات التاريخية لهذا الشهر، بيّن التقرير أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة أشار التقرير إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 33.0 و35.7°م. ومتوسط درجة الحرارة العظمى يتراوح ما بين 39.8 و42.7 °م. أما متوسط درجة الحرارة الصغرى، فيتراوح ما بين 26.8 و29.4 °م. ولفت إلى أن أعلى درجة حرارة عظمى تم تسجيلها بلغت 52° في الياسات سنة 2010، بينما كانت أقل درجة حرارة مسجلة على ركنة سنة 2004 وبلغت 14.1°م.

سرعة الرياح

وفيما يتعلق بالرياح، فإن متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة، بينما كانت أعلى سرعة رياح 125.2 (كم/ س) في جبل مبرح سنة 2010. وكانت أعلى هبة رياح 125.2 (كم/س) في جبل مبرح سنة 2010، وفيما يتعلق بمعدلات الرطوبة، كان متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 43%، أما متوسط الرطوبة النسبية العظمى فتراوح ما بين 62% و87%، وأشار التقرير إلى أن متوسط الرطوبة النسبية الصغرى تراوح ما بين 14% و27%، وبالنسبة إلى الضباب، كانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية في سنة 2021، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 12 يوم ضباب و6 أيام ضباب خفيف، وبالنسبة إلى الأمطار كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 44.0 ملم على وتييد في سنة 2007.