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علوم الدار

انطلاق فعاليات مهرجان ليوا للرطب 15 يوليو

انطلاق فعاليات مهرجان ليوا للرطب 15 يوليو
4 يونيو 2024 01:04

أبوظبي (وام)

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنظم هيئة أبوظبي للتراث فعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ20 بمدينة ليوا في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، في الفترة من 15 إلى 28 يوليو 2024.
يحتفي مهرجان ليوا للرطب، بموسم جني الرطب الذي يُعد جزءاً أصيلاً من التراث الإماراتي، ويقدم مجموعة من المسابقات التراثية، من أبرزها مزاينات الرطب والفاكهة والمزرعة النموذجية، وأجمل «مخرافة رطب»، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المقدمة للزوّار في السوق الشعبي، وقرية الطفل والمسرح، وأجنحة الجهات الداعمة والراعية والمشاركة، وأركان الحرفيات ومحال بيع الرطب ومنتجات نخيل التمر.
ويقام المهرجان في إطار المهرجانات والفعاليات التي تنظِّمها حكومة أبوظبي ضمن خططها الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة عاصمةً حاضنةً للمهرجانات التراثية والبرامج الثقافية التي تؤدّي دوراً كبيراً في استدامة التراث ونقله من جيلٍ إلى جيل، وإيصاله إلى مختلف دول العالم، إضافةً إلى مساهمة هذه الفعاليات في تنشيط السياحة الداخلية، واستقطاب مزيدٍ من الزوّار محلياً وخارجياً.
المهرجان
يجمع المهرجان كلَّ عام أصحاب المصانع والشركات والمؤسَّسات الاستثمارية من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالزراعة شعموماً، وشجرة النخيل ومنتجاتها خصوصاً والتي تحرص على المشاركة من أجل تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، تزامناً مع عام الاستدامة، إلى جانب نشر ثقافة الزراعة في المجتمع، وإبراز التراث الإماراتي ودعم المنتجات والصناعات المحلية.
مكانة
يسعى المهرجان إلى ترسيخ المكانة التاريخية للنخيل والمحافظة عليها، وصون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات ونقله للأجيال المقبلة، ودعم أصحاب المزارع المنتِجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتفعيل الحركة الاقتصادية وتنشيطها في منطقة الظفرة، بالإضافة إلى توعية المزارعين بالزراعة الحديثة.

منصور بن زايد
أبوظبي
أبوظبي للتراث
مهرجان ليوا للرطب
الظفرة
التراث الإماراتي
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