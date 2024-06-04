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علوم الدار

«تعليم» تدعو المواطنين لتسجيل أبنائهم في «الحكومية» قبل 7 يونيو

شعار "تعليم"
4 يونيو 2024 11:16

دبي (الاتحاد) دعت حصة رشيد المديرة التنفيذية لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أولياء الأمور إلى الإسراع في تقديم طلبات تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية قبل إغلاق باب التقديم في السابع من يونيو، لافتة أنه «يصعب» استقبال أي طلب بعد هذا التاريخ، للتمكّن من إتمام الاستعدادات كافة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي المقبل، وتوفير المقاعد والكتب وخدمات النقل المدرسي. 

  • «تعليم» تدعو المواطنين لتسجيل أبنائهم في «الحكومية» قبل 7 يونيو
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وأكدت أنه في حال مواجهة أي مشكلة تقنية خلال عملية التسجيل إلكترونياً يمكن التواصل مع المؤسسة عن طريق مركز الاتصال.
ونوهت بأن المؤسسة وللمرة الثالثة قد أعادت فتح باب التسجيل في 27 مايو للطلاب المواطنين، ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2024-2025. وكانت المؤسسة قد أتاحت التسجيل في المدارس الحكومية من 4 إلى 15 مارس، ومن 18 أبريل إلى 10 مايو، وذلك تماشياً مع الطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية. وأشارت أنه يمكن لأولياء الأمور تقديم طلبات التسجيل في جميع المراحل التعليمية حتى يوم الجمعة المقبل من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني، أو التطبيق الذكي. 
وقالت إن التسجيل يستهدف الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر للطلبة المستجدون الملتحقين لأول مرة بالمدارس الحكومية، والراغبون في الانتقال من مدرسة خاصة داخل الدولة إلى المدارس الحكومية.
وحددت المؤسسة شروط التسجيل في المدارس الحكومية، إذ يُسمح للأطفال بالالتحاق بالسنة الأولى من رياض الأطفال إذا بلغوا سن الرابعة في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل. أما في السنة الثانية من رياض الأطفال، فيتعين على الأطفال أن يكونوا قد بلغوا سن الخامسة في تاريخ 31 أغسطس من عام الدراسة، وبالنسبة للصف الأول، فإن المستجدين في مرحلة التعليم الأساسي يتم قبولهم إذا بلغوا سن السادسة، ولم يتجاوزوا سن الثامنة في تاريخ 31 أغسطس من العام التالي للتسجيل.

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