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علوم الدار

"قضاء أبوظبي" تحذر الجمهور من الإعلانات المضللة لبيع تذاكر الفعاليات الوهمية

"قضاء أبوظبي"
4 يونيو 2024 13:01

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي الجمهور من الانسياق وراء الإعلانات المضللة لبيع تذاكر الفعاليات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.

وأوضحت  قضاء أبوظبي أن المحتالين يعرضون تذاكر حضور الفعاليات بأسعار مخفضة، وبعد إجراء المبيعات تختفي هذه المتاجر تماماً.

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ودعت قضاء أبوظبي إلى الحذر من العروض المغرية وتجنب إدخال المعلومات الشخصية أو المصرفية. وطالبت الجمهور باستخدام القنوات الرسمية المضمونة عند أي عملية شراء.. وضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند التعرض للاحتيال الإلكتروني عبر 8002626.

  • قضاء أبوظبي تحذر الجمهور من الإعلانات المضللة لبيع تذاكر الفعاليات الوهمية

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مواقع التواصل الاجتماعي
قضاء أبوظبي
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