الثلاثاء 4 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

امتحانات نهاية العام الدراسي تبدأ غداً

امتحانات نهاية العام الدراسي تبدأ غداً
4 يونيو 2024 13:13

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
6 محظورات في قاعات امتحانات نهاية العام الدراسي
جداول امتحانات نهاية العام لطلبة الـ12

تنطلق غداً «الأربعاء» امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 للطلبة من الثالث لغاية الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم. وتستمر الاختبارات لغاية 14 يونيو الجاري، على أن يتم تحليل النتائج وإصدارها 5 يوليو المقبل. 
وقد زارت فرق المدارس الخاصة اليوم اللجان الامتحانية في المدارس الحكومية لتوزيع طلبتهم في صفوف الثاني عشر على المقاعد واستصدار البطاقات الامتحانية ولصقها في الأماكن المحددة لهم. 
ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في مدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية. 
كما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية.
وحددت البرمجة الزمنية التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي موعد انطلاق امتحانات الإعادة للطلبة الذين تنطبق عليهم شروط التقدّم خلال الفترة من 8 لغاية 12 يوليو المقبل، على أن يتم تحليل نتائج اختبارات الإعادة وإصدارها في الفترة من 13 لغاية 15 يوليو. 
وتطبّق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع، وتطبق ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمسارين (العام والمتقدم)، كما تطبق الامتحانات ورقياً والكترونياً بحسب المادة والمرحلة التعليمية للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر على فترتين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطلبة
امتحانات نهاية العام الدراسي
المدارس الحكومية
آخر الأخبار
حاكم عجمان يطلع على مشروع مستشفى الصفيا الخيري
علوم الدار
حاكم عجمان يطلع على مشروع مستشفى الصفيا الخيري
اليوم 17:30
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات جنوب ألمانيا
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات جنوب ألمانيا
اليوم 17:28
رئيس الفلبين يستقبل عبدالله بن زايد في مانيلا
علوم الدار
رئيس الفلبين يستقبل عبدالله بن زايد في مانيلا
اليوم 17:25
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:23
أُنس جابر تتوقف في «رولان جاروس»!
الرياضة
أُنس جابر تتوقف في «رولان جاروس»!
اليوم 17:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©