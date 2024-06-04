مطار زايد الدولي يعرض «رحلة سعيدة» و«قابلت رحالاً من أرض الكنوز» لليازية بنت نهيان

نظم مطار زايد الدولي عرضاً فنياً لسلسلة «رحلة سعيدة» و«قابلت رحالاً من أرض الكنوز» التي ستكون جزءاً من مجموعة الأعمال الفنية المعروضة في المطار.

شهدت العرض الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، بحضور إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وشيرين المسكري، مديرة المراسم والتشريفات، وحنان إبراهيم العابد، الرئيس التنفيذي الموارد البشرية.

وتضمنت زيارة الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، جولة تعريفية حول مطار زايد الدولي، بينما تسلمت الشيخة فاخرة بنت ذياب بن سيف آل نهيان، شهادة تقدير من الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي تقديراً للأعمال الفنية للشيخة اليازية بنت نهيان.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة «رحلة سعيدة» هي مزيج فني مستوحى من لوحات عالمية شهيرة في إعلانات الخطوط الجوية، وقد أضافت إليها الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، لمسات فنية لتخوض رحلة فنية نوعية. وتعد هذه الأعمال التشكيلية تجربة فريدة تُظهر مدى التفاعل مع الفن، وقد جالت مجموعة «رحلة سعيدة» في معرض شخصي نظم في «البيت العربي» في مدينة مدريد، العاصمة الإسبانية.

أما بالنسبة لسلسلة «مزيج»، فقد أعادت تصميم العملات المعدنية بالمزج بين رموز مشكلة تتنوع ما بين الحضارة الفينيقية القديمة والإسلامية والإماراتية الحديثة وغيرها، والمزج بين العوامل المشتركة مع الاحتفاظ بملامحها الأصلية بلمسة جمالية متجددة.

وتضم مجموعة الأعمال المعروضة عملاً فنياً مصمماً من الرخام على شكل فتحات ومداخل الكهوف، يحمل رسالة توضح أن رحلات البحث تكون عادة لاقتفاء آثار كنز أو معرفة، وأن أغلب العلامات الموجودة على الخرائط تضلل الباحثين وتقودهم إلى كهوف فارغة، بينما يظهر «الكنز الحقيقي» (تصميم يمزج بين العملات المعدنية الشرقية القديمة) وكأنه مدفون تحت الرخام، بعيداً عن النقاط المضللة.

وقد تم عرض «قابلت رحالاً من أرض الكنوز» في معرض «بي آرت وورك» بمدينة لندن في المملكة المتحدة، كما تم عرض مجموعتي «رحلة سعيدة» و«قابلت رحالاً من أرض الكنوز» في معرض «نقوش معاصرة» في بيت السناري (التابع لمكتبة الإسكندرية)، وهو معلم تاريخي في السيدة زينب، بالقاهرة، وذلك ضمن فعاليات السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).