6 محظورات في قاعات امتحانات نهاية العام الدراسي

دينا جوني (دبي)
حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 6 محظورات على الطلبة تجنّب القيام بها خلال امتحانات نهاية العام الدراسي داخل اللجان الاختبارية.
１- الامتناع عن الإيماء أو الإشارة أو التحدث مع الطلبة الآخرين أثناء الاختبار.
２- الامتناع عن خرق الإرشادات الخاصة بإدخال الأجهزة الإلكترونية التي لا يسمح بها أثناء الاختبار.
３- الامتناع عن تبادل أسئلة الاختبار جزئياً أو كلياً في وسائل التواصل الاجتماعي لأي هدف كان.
４- الامتناع عن الغش بالأساليب التقليدية وغير التقليدية مثل القصاصات الورقية أو أي طريقة لتبادل المعلومات بين الطلبة داخل القاعة الامتحانية.
５- الامتناع عن إحضار أي مواد أو مصادر مطبوعة أو رقمية غير مصرّح بها إلى قاعة الامتحان.
６- الامتناع عن أي جدال أو إساءة لفظية أو اعتداء جسدي على أي طالب أو أحد العاملين في اللجان الامتحانية قبل أو أثناء أو بعد الاختبار.