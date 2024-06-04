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علوم الدار

6 محظورات في قاعات امتحانات نهاية العام الدراسي

طلبة يؤدون امتحاناً(أرشيفية)
4 يونيو 2024 13:58

دينا جوني (دبي)

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حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 6 محظورات على الطلبة تجنّب القيام بها خلال امتحانات نهاية العام الدراسي داخل اللجان الاختبارية.
１- الامتناع عن الإيماء أو الإشارة أو التحدث مع الطلبة الآخرين أثناء الاختبار.
２- الامتناع عن خرق الإرشادات الخاصة بإدخال الأجهزة الإلكترونية التي لا يسمح بها أثناء الاختبار.
３- الامتناع عن تبادل أسئلة الاختبار جزئياً أو كلياً في وسائل التواصل الاجتماعي لأي هدف كان.
４- الامتناع عن الغش بالأساليب التقليدية وغير التقليدية مثل القصاصات الورقية أو أي طريقة لتبادل المعلومات بين الطلبة داخل القاعة الامتحانية.
５- الامتناع عن إحضار أي مواد أو مصادر مطبوعة أو رقمية غير مصرّح بها إلى قاعة الامتحان.
６- الامتناع عن أي جدال أو إساءة لفظية أو اعتداء جسدي على أي طالب أو أحد العاملين في اللجان الامتحانية قبل أو أثناء أو بعد الاختبار.

امتحانات الصف الثاني عشر
امتحانات نهاية العام الدراسي
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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