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علوم الدار

منصور بن زايد يستقبل وفد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

منصور بن زايد
4 يونيو 2024 16:08

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، وفد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
واطلع سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموه بقصر الوطن في أبوظبي ــ على موسوعة "الاتحاد" التي تهدف إلى التعريف بالموروث الوطني والفكري والاجتماعي للقيادة الحكيمة.
واستمع سموه من الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام المركز وفريق العمل إلى شرح حول الموسوعة وما تحتويه من موضوعات اجتماعية واقتصادية وسياسية ووطنية إضافة إلى الجوانب الفكرية لقيادة الدولة.
وتتضمن الموسوعة أكثر من 16 ألف مادة وتضم طيفاً واسعاً من الأقوال المأثورة والصوتيات والمرويات وغيرها وذلك في منصة إلكترونية تعمل وفق طرق تفاعلية مبتكرة.

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منصور بن زايد
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
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