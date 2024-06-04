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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
4 يونيو 2024 17:23

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وذكر المركز ــ في بيانه اليومي حول حالة الطقس ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث الثاني عند الساعة 23:56 والجزر الأول عند الساعة 06:18 والجزر الثاني عند الساعة 07:04، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:22 والمد الثاني عند الساعة 20:03 والجزر الأول عند الساعة 14:49 والجزر الثاني عند الساعة 03:08.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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