الثلاثاء 4 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الفلبين

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الفلبين
4 يونيو 2024 18:00

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، اليوم، معالي انريكي مانالو، وزير الخارجية في جمهورية الفلبين، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى مانيلا.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين ومسارات نموها وتطورها، حيث يحتفي البلدان العام الجاري بمرور 5 عقود على تأسيس علاقاتهما الدبلوماسية في 19 أغسطس 1974.
كما استعرضا سبل تعزيز أطر التعاون المشترك في قطاعات عدة، منها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن سعادته بزيارة جمهورية الفلبين الصديقة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على العمل مع الفلبين لاستثمار الفرص المتاحة لتعزيز علاقتهما في مختلف المجالات الحيوية التي تدعم أهداف التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وأشار إلى أن العلاقات القوية بين البلدين قائمة على الصداقة والتعاون والعمل المشترك من أجل رخاء وازدهار شعبيهما، مؤكداً أن الجالية الفلبينية المقيمة في الدولة لها إسهامات كبيرة في مختلف قطاعات العمل، وتعد جزءاً مهماً من نسيج مجتمعي متعدد الثقافات تزخر به دولة الإمارات.
وفي سياق متصل، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي انريكي مانالو، خلال اللقاء، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما قطاع غزة.
حضر اللقاء محمد عبيد سالم القطام الزعابي، سفير الدولة لدى الفلبين، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الأفغاني
رئيس أذربيجان يشهد مراسم وضع حجر الأساس لمشاريع طاقة شمس ورياح تطورها «مصدر»
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
الفلبين
آخر الأخبار
شرطة الشارقة تنظم الحملة المرورية «صيف بلا حوادث»
علوم الدار
شرطة الشارقة تنظم الحملة المرورية «صيف بلا حوادث»
اليوم 21:54
رئيس الدولة يستقبل فريق نادي الوصل لكرة القدم
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل فريق نادي الوصل لكرة القدم
اليوم 21:41
مودي يعلن فوز حزبه في الانتخابات العامة الهندية
الأخبار العالمية
مودي يعلن فوز حزبه في الانتخابات العامة الهندية
اليوم 21:30
رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الأفغاني
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الأفغاني
اليوم 21:19
بايدن يعتزم إغلاق الحدود مع المكسيك
الأخبار العالمية
بايدن يعتزم إغلاق الحدود مع المكسيك
اليوم 21:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©