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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الأفغاني

رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الأفغاني
4 يونيو 2024 21:19

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفداً أفغانياً برئاسة سراج الدين حقاني، وزير الداخلية. وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في استقرار المنطقة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، ودعم الإعمار والتنمية في أفغانستان. 

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من جانبه، أعرب وزير الداخلية الأفغاني، عن سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وأفغانستان.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
أفغانستان
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