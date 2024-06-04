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إطلاق مشروع تتبع بعض المركبات برأس الخيمة

إطلاق مشروع تتبع بعض المركبات برأس الخيمة
5 يونيو 2024 00:52

رأس الخيمة (وام)

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أطلق اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور العميد جمال أحمد الطير، نائب قائد عام الشرطة، مشروع تتبع بعض المركبات، بالتعاون مع هيئة الموارد العامة، وبإشراف إدارة ترخيص الآليات والسائقين. وأكد اللواء النعيمي أهمية المشروع الذي يندرج ضمن المشاريع التطويرية الأمنية التي تنتهجها شرطة رأس الخيمة لتعزيز حالة الأمن في الطرقات والمساهمة في مكافحة الجريمة، فضلاً عن تقديم الحماية الأمنية لتحركات بعض المركبات إلكترونياً، وبما يخدم الاقتصاد والمال في الإمارة.
وأشار إلى أن إطلاق مشروع تتبع بعض المركبات التي تتطلب الحماية الأمنية يأتي في إطار التعاون القائم مع هيئة الموارد العامة في الإمارة، وبإشراف كامل من إدارة ترخيص الآليات والسائقين، يأتي سعياً وراء النهوض بمستويات الخدمات المقدمة، وتعزيز الأمن والأمان على مستوى الإمارة، فضلاً عن تعزيز جودة الحياة وتعزيز التنافسية.

نظام التتبع الإلكتروني
شرطة رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
هيئة الموارد العامة
علي عبد الله بن علوان النعيمي
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