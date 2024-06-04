«بلدية أبوظبي» تدعو للحفاظ على نظافة «السكيك» في الأحياء السكنية

أبوظبي (الاتحاد)

حثت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع على المساهمة في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن من خلال الالتزام بنظافة السكيك في الأحياء السكنية، وبجانب وأمام المحلات التجارية، والمرافق العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال الحملة التوعوية التي نفذها قطاع عمليات البلديات الفرعية في أبوظبي وضواحيها ضمن مبادرة «أم سعيد»، واستهدفت تعزيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية في الارتقاء بجودة الحياة، وحماية المظهر العام من أنواع المشوهات كافة.

وتأتي الحملة ضمن إطار تفعيل دور المجتمع والتوعية المستمرة للمحافظة على المظهر الحضاري العام، وتعزيز نظافة الأحياء السكنية، والمناطق التجارية، بما ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم. واتسع نطاق الحملة ليشمل المناطق الواقعة ضمن اختصاصات المراكز البلدية التالية: مركز بلدية الشهامة، مركز بلدية الوثبة، مركز بلدية مصفح، مركز بلدية مدينة زايد، مركز بلدية المدينة، مركز التواجد البلدي - بني ياس.

كما تضمنت الحملة منشورات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الحسابات الرسمية لبلدية مدينة أبوظبي، وفي تطبيق «فريجنا»، بالإضافة إلى قيام الفرق المختصة بزيارات ميدانية لتوعية المجتمع وتحفيز السكان من أجل المشاركة في حماية المظهر العام، والنظافة العامة لجميع المرافق، وكذلك حرصت الحملة على إرسال آلاف الرسائل النصية التوعوية إلى أفراد المجتمع. وحرصت الحملة على توعية السكان بالآثار المترتبة على رمي المخلفات، والنفايات بين الأحياء السكنية أو على الأرصفة، وتوضيح المسؤولية القانونية، والمخالفات المترتبة على إلقاء النفايات بالأماكن غير المخصصة لذلك، وحثت الحملة السكان على المساهمة في إزالة المخلفات بين السكيك لتعزيز المظهر العام وصحة السكان، وتكريس السمة الجمالية لجميع المرافق.­