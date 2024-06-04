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علوم الدار

«الذكاء الاصطناعي والتنبؤ الأمني».. جلسة حوارية في أبوظبي

جانب من الجلسة (من المصدر)
5 يونيو 2024 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت «شرطة أبوظبي» جلسة حوارية عن «دور المدينة الآمنة في تحقيق الأمن والسلامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ الأمني والتصدي للجريمة» خلال رعايتها لمنتدى المدينة الذكية الرابع، والذي عقدته الجامعة الأميركية في الإمارات بمقرها في دبي بعنوان: «تعزيز المدن الذكية المستدامة من خلال الابتكار».
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أهمية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة المدينة الآمنة في «شرطة أبوظبي»، وتسخير أحدث التقنيات المبتكرة لتعزيز الأمن والسلامة الأمنية والمرورية لمدينة أبوظبي، لافتاً إلى أن المنظومة حققت نتائج إيجابية في استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة بالمجتمع، وفق منهجية علمية متطورة.
وشارك في الجلسة الحوارية المقدم الدكتور الشيماء طالب حسين، نائب مدير مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والنقيب سعود عبدالعزيز خوري، والنقيب أحمد عبدالله العرياني من إدارة المدينة الآمنة.
واستعرضت الجلسة الحوارية منظومة المرور الذكية المطبقة، والتي تعمل كمركز استشعار مبكر عبر ارتباطها مع المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، وتقوم بإرسال التحذيرات للجمهور لتعزيز مفهوم الأمن الاستباقي والتحديات المستقبلية.
وناقش الملتقى مستقبل المدن الذكية، ومعالجة التحديات التي تواجه بنيتها التحتية، وصياغة حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات السكان في جميع أنحاء العالم.

أبوظبي
الإمارات
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