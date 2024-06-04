400 زيارة تفتيشية على مواقع البناء والإنشاء في منطقة الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نفذت بلدية منطقة الظفرة نحو 400 زيارة تفتيشية على مواقع البناء والإنشاء في مختلف مدن منطقة الظفرة، وذلك في إطار حرص البلدية على تنظيم الزيارات التفتيشية على مواقع البناء والإنشاء للتأكد من تطبيق متطلبات السلامة والصحة المهنية في المواقع. وتهدف الزيارات إلى ضبط جودة المشاريع المنفذة من الناحية الفنية، والتأكد من مطابقتها للمخططات المعتمدة والشروط والمعايير المعتمدة بكود أبوظبي الدولي للبناء واللائحة التنفيذية التي تضمن إنشاء مبانٍ مستدامة حسب أفضل الممارسات المتبعة. وتهدف أيضاً إلى التأكد من التزام الشركات بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، وتركيب الأسوار المؤقتة حول المواقع بطريقة صحيحة وثابته تحسباً لأي تقلبات جوية. والتأكد من تركيب السقالات بطريقة آمنة، وسلامة التوصيلات الكهربائية والحماية اللازمة للحواف والأسطح، انطلاقاً من حرص البلدية على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق بناء آمن ومستدام.

كما تهدف الزيارات إلى تنظيم ومراقبة وحوكمة أعمال البناء والتطوير العمراني وفق أفضل معايير التصميم والبناء والصحة والسلامة والبيئة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

ويتم خلال الزيارات توعية الكيانات والعاملين فيها بأهمية الالتزام بمتطلبات السلامة للمحافظة على صحة وسلامة العاملين، وضمان إنجاز المشاريع بالشكل الدقيق من دون حوادث مهنية. وتشمل التوعية وضع إجراءات التحكم الخاصة بالعمل أثناء التقلبات الجوية. وقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية خلال العام الماضي وحتى شهر مايو من العام الحالي أكثر من 400 زيارة تفتيشية.

وتنظم بلدية منطقة الظفرة حملة تفتيش على خزانات المياه على مستوى مدن المنطقة، وتستمر لمدة شهر، وذلك تحت شعار «خزانات المياه نظيفة»، وتستهدف جميع خزانات المباني الخاضعة للتفتيش.

وتهدف الحملة إلى تطبيق الامتثال للتشريعات والشروط المتعلقة بالرقابة الصحية على المنشآت، وتنظيف وتطهير وتعقيم خزانات المياه، وكذلك المحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع، بالإضافة إلى التأكد من تغطية الخزانات وإعادة تنظيفها وتعقيمها إذا كانت مفتوحة أو ملوثة، ويتوجب إجراء فحوص مخبرية للتأكد من استيفاء المعايير، وذلك من خلال شركات معتمدة ولديها شهادة تسجيل من البلدية كمنظف خزانات مياه، وتوفير الوثائق المطلوبة في جميع المواقع.