شراكة بين «صحة أبوظبي» و«تاكيدا» لتطوير اكتشافات رائدة وتحسين الخيارات العلاجية للمرضى

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع شركة الصناعات الدوائية اليابانية الرائدة «تاكيدا»، وذلك خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 في سان دييغو، الولايات المتحدة الأميركية. وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى إنشاء إطار عمل للتعاون؛ بهدف تعزيز الأبحاث في الأمراض النادرة وعلم الأورام.

وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور أحمد فايد، المدير العام لمنطقة شرق الخليج والمشرق العربي في «تاكيدا».

وستعمل الشراكة على تعزيز البحث السريري والابتكار وإنشاء مجالس استشارية إقليمية، بمشاركة خبراء في المجال، لتعزيز تبادل المعرفة واستعراض التحديات وتطوير الحلول لسد الفجوات في الرعاية الصحية على نحو فعال، ما يسهم في رفد جهود أبوظبي الرامية لتقديم علاجات وحلول مبتكرة للمرضى في الإمارة والمنطقة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: «تؤثر الأمراض النادرة على أكثر من 300 مليون شخص على مستوى العالم، فيما لا يزال السرطان مسبباً رئيساً للوفاة على مستوى العالم، حيث نتج عنه ما يقرب من 10 ملايين حالة وفاة في عام 2020 وحده. وكجزء من التزامنا في دائرة الصحة - أبوظبي بمواجهة التحديات الصحية العالمية، نعتز بالتعاون مع (تاكيدا) لتوحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والموارد المتنوعة للمضي في العمل يداً بيد لتطوير اكتشافات رائدة وتحسين الخيارات العلاجية للمرضى. وسنعمل على الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية في أبوظبي وخبرات (تاكيدا) الواسعة في تطوير علاجات متطورة ودفع عجلة الأبحاث السريرية في الأمراض النادرة والأورام، وكذلك الابتكار في تقنيات الرعاية الصحية، وتعزيز إمكانات التكنولوجيا الصحية، بما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لعلوم الحياة عالمياً».

وسيعمل الطرفان على تطوير أطر إرشادية إقليمية للعلاج وبيانات توافقية تعزز الممارسات القائمة على الأدلة لتحسين نتائج المرضى، وكذلك إنشاء أدلة شاملة حول علم الأوبئة، ومعالجة الاحتياجات الطبية غير الملباة المتعلقة بالأمراض النادرة والأورام، والتدخلات الاستباقية المستهدفة، وتعزيز نتائج الرعاية الصحية في المنطقة. وتماشياً مع التطلعات الطموحة للرعاية الصحية في أبوظبي، سيتعاون الطرفان لدمج برامج دعم المرضى المبتكرة بسلاسة في منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، وستعمل هذه البرامج، المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المصابين بالأمراض النادرة، على الاستفادة من خبرة «تاكيدا» العالمية وأفضل ممارساتها، إضافة إلى تحسين نتائج المرضى، ومستويات الالتزام بالعلاج، وجودة الحياة من خلال تقييم تأثير وفعالية هذه البرامج.

وسيشهد التعاون إطلاق حملات توعوية مشتركة تهدف إلى تثقيف الجمهور حول أهمية التشخيص المبكر والتعرف على علامات وأعراض الأمراض النادرة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الشراكات بين مقدمي الرعاية الصحية في كلا البلدين على تعزيز البرامج التعليمية للمتخصصين، مع التركيز على أدوات وتقنيات التشخيص المتطورة.

وقال الدكتور أحمد فايد، المدير العام لمنطقة شرق الخليج والمشرق العربي في «تاكيدا»: «تتمثل مهمتنا في (تاكيدا) في السعي نحو صحة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً للناس في جميع أنحاء العالم، من خلال الابتكار الرائد في مجال الطب، وتقود دائرة الصحة - أبوظبي حالياً جهوداً تحولية في مشهد الرعاية الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالأمراض النادرة.

ومن خلال المبادرات الاستراتيجية والتعاون مع شركات الأدوية والأطراف المعنية في الرعاية الصحية، تفتح دائرة الصحة - أبوظبي أفقاً جديدة لحقبة واعدة تزرع الأمل في نفوس المصابين بالأمراض النادرة في المنطقة. ومن خلال إعطاء الأولوية للأمراض النادرة على جدول أعمال الرعاية الصحية، سنعمل مع دائرة الصحة على المضي في تطوير خيارات البحث والتشخيص والعلاج، حيث سيؤدي هذا النهج الاستباقي إلى زيادة الوعي، كما سيعزز منظومة صحية داعمة للمرضى وعائلاتهم، مما يضمن الوصول إلى الرعاية المتخصصة والعلاجات المبتكرة».

وأضاف فايد: «يسعدنا الانضمام إلى دائرة الصحة - أبوظبي لحشد وتحفيز إمكانات الرعاية الصحية في الأمراض النادرة، مما يشكل عنصراً هاماً ضمن استراتيجيات الرعاية الصحية الاستباقية التي تنصب في سبيل تلبية احتياجات جميع المرضى، بما في ذلك أولئك الذين يعانون أكثر الحالات الطبية تعقيداً».

وتَوجه وفد رفيع المستوى من دائرة الصحة - أبوظبي بقيادة معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة في زيارة، إلى الولايات المتحدة الأميركية بين 29 مايو و5 يونيو، لاستعراض فرص الشراكة التي توفرها أبوظبي واستكشاف آفاق التعاون مع المؤسسات الرائدة في البحوث والتطوير، والتصنيع والابتكار. واستهل الوفد جولته بزيارة فيلادلفيا، حيث التقى مع شركاء الدائرة الحاليين والجدد لتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات البحثية التعليمية الرائدة، والجهات الحكومية، وشركات التقنيات الصحية الكبرى. وتوجه الوفد إلى سان دييغو، تزامناً مع مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024، لاستعراض الجهود التنموية التي تبذلها أبوظبي وحرصها على تطوير قطاع التكنولوجيا الحيوية. وتشهد هذه المشاركة نقاشات متعمقة، وتبادل الآراء ووجهات النظر والخبرات، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا الصحية، وعلوم الحياة، والابتكار. وبهدف إلقاء الضوء على تنوع وخبرات منظومة أبوظبي المتكاملة في الرعاية الصحية، جمع الوفد ممثلين عن 20 جهة في الإمارة.