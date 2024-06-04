الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خبراء يستكشفون تقنيات مبتكرة لتطوير جهود الاستمطار

خبراء يستكشفون تقنيات مبتكرة لتطوير جهود الاستمطار
5 يونيو 2024 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: حريصون على تطوير القطاع الرياضي وهدفنا تحقيق مراكز متقدمة إقليمياً ودولياً
منصور بن زايد يطلع على موسوعة «الاتحاد»

ينظم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار هذا الأسبوع ورشة عمل لتحديث وثيقة مجالات البحث المستهدفة في دورته السادسة، وذلك استعداداً لفتح باب التقديم أمام الباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم مطلع العام المقبل.
وستشهد ورشة العمل مشاركة نخبة من العلماء والخبراء وأصحاب المصلحة من منظمات ومراكز أبحاث دولية، من بينها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي، وكلية إمبريال كوليدج لندن، وجامعة ميونيخ، ومعهد الابتكار التكنولوجي؛ بهدف مناقشة مجالات البحث الرئيسية المستهدفة خلال الدورة السادسة.
وستمثل الورشة المقبلة فرصة للعديد من الخبراء للعمل للمرة الأولى مع شبكة عالمية من الباحثين والخبراء البارزين، الذين يدعمون جهود البرنامج لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات شح المياه، والمشاركة في رسم التوجه المستقبلي للبرنامج، واعتماد وثيقة مسارات البحث المستهدفة للدورة السادسة.
ويستقبل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في كل دورة من دوراته مقترحات بحثية وتقنية مبتكرة تعمل على تطوير مجالات أبحاث الاستمطار، ومن المقرر أن تركز ورشة العمل المقبلة على خمسة مجالات رئيسية، وهي مواد التلقيح المحسنة، وأنظمة تعزيز الاستمطار، والأنظمة الجوية المستقلة، وتعديل سطح الأرض، والنماذج والبرمجيات والبيانات المتقدمة.
بهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: إن عقد هذه الورشة يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال بحوث علوم الاستمطار، حيث نوحد الجهود مع نخبة من العلماء والخبراء البارزين لتحديد الأولويات ورسم مسارات البحث التي تلبي تحدياتنا العالمية المشتركة. نحن ملتزمون بتقديم بيئة داعمة للابتكار والتفاعل العلمي، بهدف تطوير حلول فعالة ومستدامة لمواجهة تحديات شح المياه، وضمان الأمن المائي لدولة الإمارات والعالم بأسره.
ويستهدف البرنامج استقطاب مقترحات بحثية قادرة على استكشاف حلول وتقنيات جديدة مبتكرة من شأنها إحداث تحول نوعي في مجالات الاستمطار، حيث يشجع البرنامج الأبحاث التي تهدف إلى تطوير الفهم الأساسي لتكوين السحب وتعزيز هطول الأمطار، مع التركيز بشكل خاص على المقترحات البحثية والمشاريع التي سيكون لها أثر تشغيلي واضح من خلال تحقيق نتائج قابلة للقياس. كما يجب على المقترحات توضيح مستوى الجاهزية التقنية للمخرجات البحثية كالتقنيات والنماذج المستخدمة وغيرها، مع مراعاة إشراك المجتمع البحثي المحلي في دولة الإمارات في الأعمال البحثية المقترحة، حيث ستساهم الورشة في ترسيخ هذه المعايير.
وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «تجسيداً لإرث البرنامج كمبادرة دولية فريدة من نوعها في دعم المشاريع البحثية المتخصصة في مجال الاستمطار، سيكون لهذه الورشة دور أساسي في اعتماد نوعية المقترحات البحثية المستهدفة عبر الدورة السادسة للبرنامج».

الاستمطار
الإمارات
برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار
علوم الاستمطار
آخر الأخبار
فلسطيني يحمل أغراضاً استعادها من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تصاعد الضغوط الدولية لإقرار خطة بايدن بشأن غزة
5 يونيو 2024
الرئيس الكوري وبعض القادة الأفارقة خلال القمة الكورية الأفريقية في مدينة جويانج الكورية (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
سيئول توقع 12 اتفاقية خلال القمة الكورية-الأفريقية
5 يونيو 2024
طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولون إغاثيون دوليون: انتظار إعلان المجاعة رسمياً يهدد أرواح الغزيين
5 يونيو 2024
ناريندرا مودي يلوح بعلامة النصر مع قيادات حزب بهاراتيا جاناتا بعد فوزه في الانتحابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مودي يعلن فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية
5 يونيو 2024
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في دير الغصون بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات الإسرائيلية الواسعة في الضفة
5 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©