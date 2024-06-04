خبراء يستكشفون تقنيات مبتكرة لتطوير جهود الاستمطار

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار هذا الأسبوع ورشة عمل لتحديث وثيقة مجالات البحث المستهدفة في دورته السادسة، وذلك استعداداً لفتح باب التقديم أمام الباحثين والخبراء من جميع أنحاء العالم مطلع العام المقبل.

وستشهد ورشة العمل مشاركة نخبة من العلماء والخبراء وأصحاب المصلحة من منظمات ومراكز أبحاث دولية، من بينها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي، وكلية إمبريال كوليدج لندن، وجامعة ميونيخ، ومعهد الابتكار التكنولوجي؛ بهدف مناقشة مجالات البحث الرئيسية المستهدفة خلال الدورة السادسة.

وستمثل الورشة المقبلة فرصة للعديد من الخبراء للعمل للمرة الأولى مع شبكة عالمية من الباحثين والخبراء البارزين، الذين يدعمون جهود البرنامج لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات شح المياه، والمشاركة في رسم التوجه المستقبلي للبرنامج، واعتماد وثيقة مسارات البحث المستهدفة للدورة السادسة.

ويستقبل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في كل دورة من دوراته مقترحات بحثية وتقنية مبتكرة تعمل على تطوير مجالات أبحاث الاستمطار، ومن المقرر أن تركز ورشة العمل المقبلة على خمسة مجالات رئيسية، وهي مواد التلقيح المحسنة، وأنظمة تعزيز الاستمطار، والأنظمة الجوية المستقلة، وتعديل سطح الأرض، والنماذج والبرمجيات والبيانات المتقدمة.

بهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: إن عقد هذه الورشة يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال بحوث علوم الاستمطار، حيث نوحد الجهود مع نخبة من العلماء والخبراء البارزين لتحديد الأولويات ورسم مسارات البحث التي تلبي تحدياتنا العالمية المشتركة. نحن ملتزمون بتقديم بيئة داعمة للابتكار والتفاعل العلمي، بهدف تطوير حلول فعالة ومستدامة لمواجهة تحديات شح المياه، وضمان الأمن المائي لدولة الإمارات والعالم بأسره.

ويستهدف البرنامج استقطاب مقترحات بحثية قادرة على استكشاف حلول وتقنيات جديدة مبتكرة من شأنها إحداث تحول نوعي في مجالات الاستمطار، حيث يشجع البرنامج الأبحاث التي تهدف إلى تطوير الفهم الأساسي لتكوين السحب وتعزيز هطول الأمطار، مع التركيز بشكل خاص على المقترحات البحثية والمشاريع التي سيكون لها أثر تشغيلي واضح من خلال تحقيق نتائج قابلة للقياس. كما يجب على المقترحات توضيح مستوى الجاهزية التقنية للمخرجات البحثية كالتقنيات والنماذج المستخدمة وغيرها، مع مراعاة إشراك المجتمع البحثي المحلي في دولة الإمارات في الأعمال البحثية المقترحة، حيث ستساهم الورشة في ترسيخ هذه المعايير.

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «تجسيداً لإرث البرنامج كمبادرة دولية فريدة من نوعها في دعم المشاريع البحثية المتخصصة في مجال الاستمطار، سيكون لهذه الورشة دور أساسي في اعتماد نوعية المقترحات البحثية المستهدفة عبر الدورة السادسة للبرنامج».