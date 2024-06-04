الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فتح باب الترشيح لجائزة «خليفة الدولية لنخيل التمر» بدورتها السابعة عشرة 2025

خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: وليد أبو حمزة)
5 يونيو 2024 00:52

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: حريصون على تطوير القطاع الرياضي وهدفنا تحقيق مراكز متقدمة إقليمياً ودولياً
منصور بن زايد يطلع على موسوعة «الاتحاد»

أعلنت الأمانة العامة للجائزة فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها السابعة عشرة 2025، اعتباراً من الرابع من يونيو 2024، ولغاية الخامس عشر من ديسمبر 2024، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، على أن تعلن أسماء الفائزين، خلال شهر يناير من عام 2025، وحفل التكريم خلال شهر فبراير 2025 
وأكدت الجائزة، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس بقصر الإمارات في أبوظبي، استقبال الطلبات إلكترونياً عبر موقع الجائزة، وإتاحة المجال أمام جميع المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين ومحبي شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى دولة الإمارات وحول العالم، للتقدم بطلباتهم للتنافس والفوز بإحدى فئات الجائزة الدولية.
وأكدت الأمانة العامة للجائزة ارتفاع معدلات المشاركين بالجائزة على الصعيدين المحلي والدولي، منذ إطلاقها الجائزة، إذ بلغ عددهم الكلي 2012 مشاركاً يمثلون 59 دولة حول العالم فاز منهم 102، حيث بلغ عدد المشاركين العرب بالجائزة 1586 فاز منهم 54 مرشحاً، كما بلغ عدد المشاركين من دولة الإمارات 161 مرشحاً، فاز منهم 30 مواطناً إماراتياً، في حين وصل عدد الأجانب المشاركين بالجائزة إلى 265 فاز منهم 18، كما جرى تكريم 73 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية منهم 34 شخصية، أو جهة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتفصيلاً، عقدت الأمانة العامة للجائزة مؤتمراً صحفياً أمس، في قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، وكيان أكرم جاف ممثلاً عن منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».
وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، أن الجائزة شهدت نمواً مطرداً منذ إنشائها، ولفت إلى أن المنحنى البياني للجائزة بعد سبعة عشر عاماً ينمو نحو الأمام على مختلف الصعد، بفضل ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث شكل الانفتاح الكبير على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أفضل النتائج في زيادة أعداد المترشحين بمختلف فئات الجائزة خلال سبعة عشر عاماً مضت.

تعزيز الحضور المحلي
أكد الأمين العام حرص معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على تعزيز الحضور المحلي والدولي للجائزة، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، لما فيه من خير وتقدير للمزارعين والمنتجين والباحثين كافة في مجال نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى الإمارات والعالم. 
وأشار أمين عام الجائزة إلى أن الجائزة ساهمت وبشكل كبير في ارتفاع عدد المشاركين من دولة الإمارات من مختلف فئات الجائزة على مدى سبعة عشر عاماً، بالتالي وجدنا نمواً طردياً في عدد الفائزين من دولة الإمارات بالقياس مع عدد الفائزين من بقية دول العالم، ما يدل على الأثر الذي تركته الجائزة بين جهات الاختصاص كافة بالدولة، والعاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور، أو في مجال البحوث والدراسات والشخصيات المؤثرة في هذا القطاع، بما ساهم في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية، بل والجائزة باتت تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير هذا القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

الترشيح إلكترونياً
كما أعلنت الأمانة العامة للجائزة استعدادها لاستقبال طلبات الترشيح إلكترونياً اعتباراً من 4 يونيو ولغاية الخامس عشر من شهر ديسمبر 2024. وسوف تعلن أسماء الفائزين خلال شهر يناير من عام 2025، وحفل التكريم خلال شهر فبراير 2025 إن شاء الله، متمنين للجميع التوفيق والنجاح. ومن المقرر انضمام الجمهورية الإسلامية الباكستانية إلى قائمة الدول التي تقوم الجائزة بإقامة المعرض والمؤتمرات الخاصة بالتمور، ووفقاً لمذكرة تفاهم تم توقيعها مسبقاً ستقدم الإمارات العربية المتحدة الدعم التكنولوجي لباكستان لزيادة زراعة النخيل، في ظل ما تتمتع به التضاريس الباكستانية من إمكانات هائلة في هذا القطاع.. وبموجب المذكرة نفسها، سيتم تنظيم أول مهرجان دولي باكستاني لنخيل التمر، خلال العام الجاري.

فئات الجائزة
أعلن الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، إحصائيات وتفاصيل المرشحين لفئات الجائزة، خلال سبع عشرة سنة التي جاءت على النحو التالي: مجمل أعداد المرشحين لمختلف فئات الجائزة بلغ عددهم الكلي 2012 مشاركاً يمثلون 59 دولة حول العالم، فاز منهم 102، حيث بلغ عدد المشاركين العرب بالجائزة 1586، فاز منهم 54 مرشحاً، كما بلغ عدد المشاركين من دولة الإمارات 161 مرشحاً، فاز منهم 30 مواطناً إماراتياً، في حين وصل عدد الأجانب المشاركين بالجائزة إلى 265، فاز منهم 18، كما جرى تكريم 73 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية منهم 34 شخصية أو جهة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما بلغ عدد المشاركين عن فئة الدراسات والبحوث المتميزة 910 مشاركين، أي ما نسبته 45.23 %، كما بلغ عدد المشاركين عن فئة المشاريع التنموية 294 مشاركاً، أي ما نسبته 14.61 %، وعن فئة «المنتجين المتميزين» 102 مشارك، أي ما نسبته 5.07 %، وبلغ عدد المشاركين عن فئة «أفضل الابتكارات الرائدة» 406 مشاركين أي م نسبته 20.18 %، في حين وصل عدد المشاركين عن فئة «الشخصية المؤثرة» 291 مشاركاً، أي ما نسبته 14.91 %.

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
جائزة خليفة لنخيل التمر
عبدالوهاب زايد
هلال الكعبي
الإمارات
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
آخر الأخبار
فلسطيني يحمل أغراضاً استعادها من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تصاعد الضغوط الدولية لإقرار خطة بايدن بشأن غزة
5 يونيو 2024
الرئيس الكوري وبعض القادة الأفارقة خلال القمة الكورية الأفريقية في مدينة جويانج الكورية (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
سيئول توقع 12 اتفاقية خلال القمة الكورية-الأفريقية
5 يونيو 2024
طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولون إغاثيون دوليون: انتظار إعلان المجاعة رسمياً يهدد أرواح الغزيين
5 يونيو 2024
ناريندرا مودي يلوح بعلامة النصر مع قيادات حزب بهاراتيا جاناتا بعد فوزه في الانتحابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مودي يعلن فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية
5 يونيو 2024
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في دير الغصون بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات الإسرائيلية الواسعة في الضفة
5 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©