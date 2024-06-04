«التنمية الأسرية» تنظم ملتقى حوارياً لتعزيز الوعي المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية الملتقى الحواري الذي جاء تحت عنوان «إدارة الخلافات الزوجية»، ضمن خدمات وفعاليات «التوعية والتثقيف الأسري»، بمركز مدينة زايد المجتمعي، في إطار حرصها على تنمية المهارات الأسرية للحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة، وتعزيز دور الأفراد في الحفاظ على البيئة الصحية والسليمة للمجتمع. يأتي الملتقى بهدف تعزيز تلاحم ونمو الأسر الإماراتية والارتقاء بقدراتها في مختلف المجالات الحياتية والمجتمعية، ومناقشة العديد من الأسئلة الشائعة بين المشاركين وأفراد المجتمع والمتمثلة في، أسباب الخلافات الزوجية الأكثر انتشاراً، والعوامل الأكثر تأثيراً على الاستقرار الزواجي، والأسباب التي سهلت اتخاذ قرار الانفصال بين الزوجين، بالإضافة إلى استعراض واقتراح مجموعة من الحلول لضمان الاستقرار الزواجي وتحقيق السعادة المجتمعية في شتى النواحي. وأشادت سلامة المنصوري، منسق برامج وفعاليات في مؤسسة التنمية الأسرية، ومسؤولة الملتقى الحواري «إدارة الخلافات الزوجية»، بتفاعل الأفراد الذي كان إيجابياً للحصول على أفضل النتائج التي تعزّز استقرار وتماسك الأسرة، حيث استعرض المشاركون مجموعة من الحلول المتوافقة مع احتياجاتهم اليومية ومع البيئة المحلية، والتي بدورها تزيد الوعي لدى أفراد المجتمع، وتركز على متطلبات الأسرة الإماراتية.