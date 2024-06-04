الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التنمية الأسرية» تنظم ملتقى حوارياً لتعزيز الوعي المجتمعي

خلال الملتقى (من المصدر)
5 يونيو 2024 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: حريصون على تطوير القطاع الرياضي وهدفنا تحقيق مراكز متقدمة إقليمياً ودولياً
منصور بن زايد يطلع على موسوعة «الاتحاد»

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية الملتقى الحواري الذي جاء تحت عنوان «إدارة الخلافات الزوجية»، ضمن خدمات وفعاليات «التوعية والتثقيف الأسري»، بمركز مدينة زايد المجتمعي، في إطار حرصها على تنمية المهارات الأسرية للحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة، وتعزيز دور الأفراد في الحفاظ على البيئة الصحية والسليمة للمجتمع. يأتي الملتقى بهدف تعزيز تلاحم ونمو الأسر الإماراتية والارتقاء بقدراتها في مختلف المجالات الحياتية والمجتمعية، ومناقشة العديد من الأسئلة الشائعة بين المشاركين وأفراد المجتمع والمتمثلة في، أسباب الخلافات الزوجية الأكثر انتشاراً، والعوامل الأكثر تأثيراً على الاستقرار الزواجي، والأسباب التي سهلت اتخاذ قرار الانفصال بين الزوجين، بالإضافة إلى استعراض واقتراح مجموعة من الحلول لضمان الاستقرار الزواجي وتحقيق السعادة المجتمعية في شتى النواحي. وأشادت سلامة المنصوري، منسق برامج وفعاليات في مؤسسة التنمية الأسرية، ومسؤولة الملتقى الحواري «إدارة الخلافات الزوجية»، بتفاعل الأفراد الذي كان إيجابياً للحصول على أفضل النتائج التي تعزّز استقرار وتماسك الأسرة، حيث استعرض المشاركون مجموعة من الحلول المتوافقة مع احتياجاتهم اليومية ومع البيئة المحلية، والتي بدورها تزيد الوعي لدى أفراد المجتمع، وتركز على متطلبات الأسرة الإماراتية.

مؤسسة التنمية الأسرية
الإمارات
الخلافات الزوجية
الوعي المجتمعي
آخر الأخبار
فلسطيني يحمل أغراضاً استعادها من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تصاعد الضغوط الدولية لإقرار خطة بايدن بشأن غزة
5 يونيو 2024
الرئيس الكوري وبعض القادة الأفارقة خلال القمة الكورية الأفريقية في مدينة جويانج الكورية (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
سيئول توقع 12 اتفاقية خلال القمة الكورية-الأفريقية
5 يونيو 2024
طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولون إغاثيون دوليون: انتظار إعلان المجاعة رسمياً يهدد أرواح الغزيين
5 يونيو 2024
ناريندرا مودي يلوح بعلامة النصر مع قيادات حزب بهاراتيا جاناتا بعد فوزه في الانتحابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مودي يعلن فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية
5 يونيو 2024
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في دير الغصون بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات الإسرائيلية الواسعة في الضفة
5 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©