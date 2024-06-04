الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مؤسسات الشيخ محمد بن خالد» تحتفي باليوم العالمي للبيئة

خلال الاحتفال (من المصدر)
5 يونيو 2024 00:52

العين (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: حريصون على تطوير القطاع الرياضي وهدفنا تحقيق مراكز متقدمة إقليمياً ودولياً
منصور بن زايد يطلع على موسوعة «الاتحاد»

شارك مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، ضمن برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي، تحت شعار «أخضر أزرق دايم»، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي في فعالية زراعة شجر القرم بمحمية جبل علي دعماً لجهود الدولة في الحفاظ على البيئة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام.
وتأتي اهتمامات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، تماشياً مع الأهداف الوطنية لتعزيز استدامة غابات القرم، وزراعة 100 مليون شجرة قرم في الإمارات بحلول 2030، وذلك في إطار حرص الدولة على إحداث تغيير إيجابي، للمحافظة على الموارد الطبيعية.

مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية
الإمارات
مؤسسات محمد بن خالد الثقافية
مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي
وزارة البيئة والتغير المناخي
اليوم العالمي للبيئة
يوم البيئة العالمي
آخر الأخبار
فلسطيني يحمل أغراضاً استعادها من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تصاعد الضغوط الدولية لإقرار خطة بايدن بشأن غزة
5 يونيو 2024
الرئيس الكوري وبعض القادة الأفارقة خلال القمة الكورية الأفريقية في مدينة جويانج الكورية (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
سيئول توقع 12 اتفاقية خلال القمة الكورية-الأفريقية
5 يونيو 2024
طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها أمام مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولون إغاثيون دوليون: انتظار إعلان المجاعة رسمياً يهدد أرواح الغزيين
5 يونيو 2024
ناريندرا مودي يلوح بعلامة النصر مع قيادات حزب بهاراتيا جاناتا بعد فوزه في الانتحابات البرلمانية أمس (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مودي يعلن فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية
5 يونيو 2024
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في دير الغصون بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تندد بالانتهاكات الإسرائيلية الواسعة في الضفة
5 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©