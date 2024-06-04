«مؤسسات الشيخ محمد بن خالد» تحتفي باليوم العالمي للبيئة

العين (وام)

شارك مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، ضمن برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي، تحت شعار «أخضر أزرق دايم»، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي في فعالية زراعة شجر القرم بمحمية جبل علي دعماً لجهود الدولة في الحفاظ على البيئة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام.

وتأتي اهتمامات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، تماشياً مع الأهداف الوطنية لتعزيز استدامة غابات القرم، وزراعة 100 مليون شجرة قرم في الإمارات بحلول 2030، وذلك في إطار حرص الدولة على إحداث تغيير إيجابي، للمحافظة على الموارد الطبيعية.