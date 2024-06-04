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علوم الدار

منصور بن زايد يطلع على موسوعة «الاتحاد»

منصور بن زايد في صورة جماعية مع وفد مركز الإمارات للدراسات بحضور سلطان النعيمي (تصوير: عمر العسكر وحسن برغش)
5 يونيو 2024 00:53

أبوظبي (وام)
استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، وفد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.

واطلع سموه، خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموه بقصر الوطن في أبوظبي، على موسوعة «الاتحاد» التي تهدف إلى التعريف بالموروث الوطني والفكري والاجتماعي للقيادة الحكيمة.

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واستمع سموه من الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز وفريق العمل، إلى شرح حول الموسوعة وما تحتويه من موضوعات اجتماعية واقتصادية وسياسية ووطنية، إضافة إلى الجوانب الفكرية لقيادة الدولة.

وتتضمن الموسوعة أكثر من 16 ألف مادة، وتضم طيفاً واسعاً من الأقوال المأثورة والصوتيات والمرويات وغيرها، وذلك في منصة إلكترونية تعمل وفق طرق تفاعلية مبتكرة.

الإمارات
منصور بن زايد
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
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