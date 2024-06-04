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«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير جودة العمل الحكومي

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم القاسمي وسلطان بن أحمد القاسمي (وام)
5 يونيو 2024 00:53

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. وناقش المجلس، خلال اجتماعه، موضوعات عدة تتعلق بتطوير جودة العمل الحكومي، وتنظيمه في إمارة الشارقة بمختلف القطاعات الحيوية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن ترقية وتعيين مدير لهيئة الشارقة للثروة السمكية يُرقى بموجبه سالم محمد المحرزي، مدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة الشارقة للثروة السمكية إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً للهيئة.
واطلع المجلس على التقرير الثاني للجنة إزالة التعديات في المزارع في مدينة الشارقة الذي أظهر عدد الحملات الميدانية والجولات التفتيشية، وعدد المزارع التي تم الدخول لها وإغلاقها والتجاوزات التي تم رصدها وأرقام المضبوطين من العمالة المخالفة، كما استمع المجلس إلى أبرز التحديات، والعوائق التي تواجه اللجنة والتوصيات التي تدعم عملهم.

الإمارات
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الشارقة
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
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سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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