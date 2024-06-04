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علوم الدار

اللجنة المشتركة بين الإمارات وماليزيا تعقد اجتماعها الأول في أبوظبي

أحمد الصايغ ومحمد بن الأمين خلال الاجتماع (وام)
5 يونيو 2024 00:52

أبوظبي (وام)

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استضافت وزارة الخارجية، أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وماليزيا في أبوظبي، برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي محمد بن الأمين، نائب وزير خارجية ماليزيا، وبمشاركة واسعة من مسؤولي كلا البلدين؛ بهدف استكشاف سبل تعزيز وتطوير الشراكات الاقتصادية الثنائية في قطاعات الاقتصاد والسياحة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المالية والابتكار والنقل والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي والبيئة والبنية التحتية.
وخلال أعمال اللجنة، أشاد معالي الصايغ بالعلاقات الوثيقة والتعاون المثمر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا، وشدد معاليه على أهمية النمو المستمر في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتي عززها الدعم المستمر من قيادة البلدين.
وقال معاليه، إن انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية- الماليزية يؤكد التزامنا المتبادل بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيعها لتشمل المزيد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يتسق مع نهج دولة الإمارات وتطلعات قيادتها الرشيدة لتعزيز التعاون الثنائي مع الشركاء من مختلف دول العالم. وشهدت اللجنة المشتركة، مداولات حول الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الإماراتي والماليزي في هذه الجهود الرامية إلى توسيع التعاون واستكشاف آفاق جديدة بين الجانبين.
وتخلل اللجنة أيضاً بحث سبل تعزيز العلاقات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والاستفادة من إمكانيات البلدين في تحقيق رؤيتهما المشتركة للتعاون والازدهار المتبادل.
وأكد معالي محمد بن الأمين، خلال كلمته، حرص ماليزيا على تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع دولة الإمارات. واختتمت الجلسة، بالتوقيع الرسمي على مسودة محضر اللجنة المشتركة، والاتفاق على عقد الدورة الثانية من اللجنة في ماليزيا، مع استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين في القطاعات ذات الأولوية.

الإمارات وماليزيا
الإمارات
ماليزيا
أحمد الصايغ
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