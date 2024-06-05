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علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي

طحنون بن زايد
5 يونيو 2024 08:44

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني ،خلال زيارتنا إلى واشنطن، التقيت جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس:"خلال زيارتنا إلى واشنطن، التقيت جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي .. ناقشنا خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة، والرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جيك سوليفان
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