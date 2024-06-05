تأسيس "أمانة للرعاية الصحية" في البحرين

أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع M42، شركة رائدة هي الأولى من نوعها في مجال الصحة تسعى لإعادة صياغة مستقبل الصحة باستخدام أحدث التقنيات، وتعد ثمرة اندماج مبادلة للرعاية الصحية وجي 42 للرعاية الصحية، لإطلاق منشأة أمانة للرعاية الصحية في البحرين.

وتسعى أمانة للرعاية الصحية، إحدى مؤسسات مجموعة M42 والحاصلة على اعتماد لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل "كارف" واللجنة المشتركة الدولية "JCI"، إلى نقل نموذجها للرعاية الصحية المتميزة والذي أثبت نجاحه في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة البحرين، وهو ما يتماشى مع رؤية البحرين 2030 في مجال تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتيسير سبل الوصول إليها عبر تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنامية وتطوير خدماتها بهدف تحسين جودة حياة الأفراد في المملكة.

وتماشياً مع جهود ممتلكات للاستثمار محلياً، تسعى أمانة للرعاية الصحية إلى إطلاق عملياتها في البحرين خلال العام 2025، والتي ستواكب التزام M42 بتقديم حلول الصحة العالمية المصممة لتلبية المتطلبات الخاصة بالمجتمعات المحلية، كما ستعمل على تعزيز مكانة مملكة البحرين في قطاع خدمات إعادة التأهيل المتخصصة والرعاية طويلة الأجل، إلى جانب توفير فرص العمل المتخصصة للمواطنين في مجال الرعاية الطبية.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات بقوله: "تلتزم ممتلكات بمواصلة العمل نحو تحقيق النمو وتعزيز الازدهار محلياً وذلك من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المجدية والتي تتوافق مع مبادئنا وأهدافنا الاستثمارية".

وأضاف قائلاً: "إن شراكتنا مع M42 ما هي إلا تأكيد على التزامنا المشترك نحو تأسيس علاقات تعاون مستدامة على المدى الطويل، والتي سنعمل من خلالها على تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية. حيث يشكل هذا التعاون علامة فارقة في مجال تعزيز قطاع الرعاية الصحية في البحرين من خلال سد الاحتياجات الحالية في هذا المجال وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة للمجتمع، هذا إلى جانب إيجاد فرص عمل متخصصة للبحرينيين".

من جانبه تطرق السيد حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في M42، إلى الحلول الصحية الاستثنائية التي تقدمها M42والمدعومة بأحدث التقنيات، وأضاف: "إننا سعداء بهذه الشراكة مع ممتلكات بهدف توفير خدمات أمانة للرعاية الصحية في البحرين وتوظيف خبراتها وإمكاناتها التخصصية ذات المستوى العالمي في مجال الرعاية طويلة الأجل للحالات الطبية المعقدة في المملكة، حيث ستقوم M42 بتوفير خبراتها المتقدمة في المجالين الصحي والطبي لتقديم الرعاية الصحية الدقيقة و المتخصصة لافراد المجتمع في مملكة البحرين. وهو ما يتماشى مع رؤية M42 نحو الارتقاء بالقطاع الصحي من خلال التأثير إيجاباً في حياة الأفراد والمجتمعات، وتحسين مخرجاتهم العلاجية وجودة حياتهم بالمجمل. إننا نتطلع لتقديم خدماتنا ذات المستوى العالمي للرعاية طويلة الأجل في البحرين".

ومن المقرر أن تقدم المنشأة الجديدة من موقعها في منطقة الجسرة خدمات الرعاية طويلة الأجل للمصابين بحالات طبية معقدة تستدعي الإقامة لفترات طويلة، كما ستضم المنشأة مختبراً متخصصاً، ووحدة للتصوير الشعاعي، وصيدلية، إلى جانب غرف للعلاج الطبيعي، ونادي رياضي، ووحدة للعلاج المائي، وقاعات استقبال عائلية، بالاضافة الى مساحات للاسترخاء، بهدف توفير خدمات عالمية المستوى ومدعومة بأحدث التقنيات. كما ستوفر برامج مجتمعية وخدمات غير طبية مثل اللقاءات الاجتماعية والفعاليات الترفيهية بهدف المساهمة في مساعدة المرضى وعائلاتهم على التكيف مع الحياة بعد العلاج.

وقد أثبت نموذج الرعاية طويلة الأجل الذي تتبناه أمانة للرعاية الصحية فعاليته في تقليل الطلب على أسرة المستشفيات في أقسام الرعاية القصوى وتعزيز كفاءة موارد الرعاية الصحية، حيث تلقت أمانة للرعاية الصحية إشادة واسعة نظير جهودها المعنية بالاستدامة في عام 2023، بالإضافة إلى تكريمها من قبل اتحاد المستشفيات العربية تقديراً لجهودها في مجال التحول الرقمي، وتعزيز ثقافة العمل الإيجابية، وتطبيق ممارسات الرعاية الصحية المستدامة. هذا إلى جانب حصولها على شهادة المبادرة الذهبية في كفاءة استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، علاوة على إدارة المياه والنفايات والموارد. حيث سيتم توظيف جميع تلك الخبرات والإنجازات لتعزيز الخدمات الصحية في مملكة البحرين.

الجدير بالذكر بأن توقيع اتفاقية الشراكة هذه ما بين M42 وممتلكات لتأسيس منشأة أمانة للرعاية الصحية في البحرين، يتوافق مع استراتيجية ممتلكات الاستثمارية لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في البحرين، كما يؤكد مدى التزام M42 بتقديم الحلول الصحية المتخصصة.