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علوم الدار

محمد بن زايد: حماية كوكب الأرض مسؤولية جماعية

محمد بن زايد يلتقي مجموعة من الشباب ورواد الأعمال والقادة في مجال البيئة
5 يونيو 2024 10:43

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بلقاء مجموعة من الشباب ورواد الأعمال والقادة في مجال البيئة الذين قدموا مبادرات وأفكاراً رائدة تتسق مع نهج دولة الإمارات في دعم الاستدامة من خلال الابتكار.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"سعدت بلقاء مجموعة من الشباب ورواد الأعمال والقادة في مجال البيئة الذين قدموا مبادرات وأفكاراً رائدة تتسق مع نهج دولة الإمارات في دعم الاستدامة من خلال الابتكار".

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وأضاف سموه: "وفي اليوم العالمي للبيئة" نجدد التأكيد أن حماية كوكب الأرض مسؤولية جماعية في المجتمعات وعلى المستوى العالمي، وسوف تواصل دولة الإمارات التعاون والمشاركة مع جميع الأطراف من أجل مستقبل أفضل لشعوب العالم كافة".
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اليوم العالمي للبيئة
الاستدامة
محمد بن زايد
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