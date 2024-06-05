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شرطة أبوظبي تنفذ ورشة متخصصة في تحديد هوية ضحايا الكوارث

شرطة أبوظبي تنفذ ورشة متخصصة في تحديد هوية ضحايا الكوارث
5 يونيو 2024 12:42

نفذت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، اليوم، ورشة عن منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث، في مبنى القيادة بالتعاون مع المركز التدريبي الأوروبي لتحديد هوية الضحايا.

وقال العميد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث بشرطة أبو ظبي، إن هذه الورش تأتي ضمن جهود مكتب شؤون الضحايا في نشر ثقافة المنظومة، وتنمية القدرات الفنية والمهارات الشرطية في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وفق أرقى المعايير العالمية، ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

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من جهته قدم كريستيان ديكوبك قائد فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث البلجيكي، سابقا، عرضا حول تصنيف الكوارث ومبادئ ومراحل عمليات تحديد هوية ضحايا الكوارث، وفقا لمعايير الإنتربول.

واستعرضت الورشة عددا من التجارب الدولية، التي أوضحت أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال التدريب، على تحديد هوية الضحايا وأثر التدريب في بناء شبكات عمل تساعد في عمليات تحديد الهوية.
 

المصدر: وام
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
شرطة أبوظبي
ضحايا الكوارث
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