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علوم الدار

محمد بن راشد: نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي الأخير بـ COP28

محمد بن راشد
5 يونيو 2024 13:07

جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»،في اليوم العالمي للبيئة، الدعوة للمجتمع الدولي للتعاون لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي الأخير في COP28.

وكتب سموه، على منصة «إكس»: "في اليوم العالمي للبيئة .. نجدد التزامنا بتنفيذ السياسات والخطط لحمايتها .. ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للتعاون لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي الأخير في COP28 .. ونجدد دعوتنا للأجيال الشابة لبذل كافة الجهود لضمان استدامتها .. لأن استدامة البيئة هو استدامة للتنمية وضمان للتقدم الحضاري للبشر..".

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