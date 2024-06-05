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علوم الدار

"صحة" تنجح في علاج سرطان الغدة الدرقية باستخدام اليود المشع

"صحة"
5 يونيو 2024 13:50

نجحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" التابعة لمجموعة “بيورهيلث” في استخدام اليود المشع لعلاج سرطان في الغدة الدرقية أصاب مريضاً يبلغ من العمر 54 عاماً، ويعاني من آخر مراحل مرض الكلى.
ويمثل هذا الإنجاز تقدماً مهماً في استخدام اليود المشع لعلاج مريض يحتاج إلى غسيل الكلى خلال عزله صحياً ويشكّل سابقة جديدة في ممارسات الرعاية الصحية المبتكرة والتعاونية والآمنة.
وتم إجراء العملية العلاجية بالتعاون بين متخصصي "مدينة الشيخ خليفة الطبية" التابعة لـ "صحة" و"مركز صحة لرعاية الكلى" بإشراف مجموعة من خبراء الطب النووي وأمراض الغدد الصماء ورعاية الكلى وخدمات غسيل الكلى والصحة والسلامة البيئية والهندسة. 
وشكّلت تلك المقاربة متعددة التخصصات عاملاً ضرورياً في مواجهة التحديات الاستثنائية الناجمة عن حالة المريض. 
ويشكّل اليود المشع علاجاً أساسياً لسرطان الغدة الدرقية في مرحلة ما بعد الجراحة ويتطلب جرعات دقيقة مبنية على تصنيف متدرج للمخاطر التي قد تواجه المريض.

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وقرّر فريق سرطان الغدة الدرقية متعدد التخصصات بالإجماع خضوع المريض لعملية استئصال كامل للغدة الدرقية ثم علاجه باليود المشع بعد الجراحة، مع التركيز بصورة خاصة على ضمان سلامة وفعالية غسيل الكلى خلال فترة العزل الصحي الإشعاعي للمريض.

المصدر: وام
السرطان
الغدة الدرقية
شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة
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