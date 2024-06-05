"ديوا" تنظم فعاليات توعوية بالتزامن مع يوم البيئة العالمي

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، حملة توعوية ومجموعة من الفعاليات والمسابقات الداخلية والخارجية، احتفاء بيوم البيئة العالمي، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "معاً نستعيد كوكبنا". ووفق بيان صحفي صادر عن "ديوا"، هدفت الفعاليات إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع على المساهمة في إحداث تأثير إيجابي في العمل البيئي، وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية والحثّ على زراعة المزيد من الأشجار وإعادة استخدام وتدوير البلاستيك. وأبرزت الفعاليات المتنوعة، التي نظَّمتها الهيئة، أهمية تبني نمط حياة واعٍ ومستدام ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والاستفادة من الحلول المستندة إلى الطبيعة لحماية البيئة والموارد الطبيعية والحد من تداعيات التغير المناخي. وعقدت الهيئة، جلسات توعية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، لاطلاع كبار المواطنين في نادي ذخر الاجتماعي على مبادراتها الرائدة في مجال الاستدامة وأثرها الإيجابي على البيئة والمجتمع، إلى جانب التقنيات الرقمية المتقدمة والممارسات الخضراء التي تتبناها الهيئة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الاقتصاد الأخضر والدائري، كما قدمت الهيئة أيضاً نصائح بسيطة يمكن تطبيقها في الحياة اليومية لتعزيز السلوكيات المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، نظمت الهيئة بالتعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون ورش عمل وأنشطة تفاعلية، سلَّطت الضوء على ضرورة إشراك جميع أفراد المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الفرد والبيئة. ووزعت الهيئة كذلك بذور شجرة الغاف باسم "غافة زايد" لتعزيز الوعي بالبيئة المحلية الزاخرة بالحياة الفطرية والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها، والاحتفاء بالتراث البيئي الإماراتي. وأطلقت الهيئة، مسابقة توعية عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على مشاريعها المستدامة وتشجيع الجمهور على المشاركة الفعالة في بناء مستقبل أكثر استدامة، وحثت المتعاملين على استخدام تطبيقها الذكي للوصول إلى لوحة "بيانات الاستهلاك" والاطلاع على تقارير سنوية وشهرية ويومية حول استهلاكهم للكهرباء والمياه، والاستفادة من النصائح التي تقدمها الهيئة لكل متعامل على حدة لمساعدته على تعزيز كفاءة الاستهلاك.