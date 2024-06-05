الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"ديوا" تنظم فعاليات توعوية بالتزامن مع يوم البيئة العالمي

"ديوا" تنظم فعاليات توعوية بالتزامن مع يوم البيئة العالمي
5 يونيو 2024 15:34

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، حملة توعوية ومجموعة من الفعاليات والمسابقات الداخلية والخارجية، احتفاء بيوم البيئة العالمي، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "معاً نستعيد كوكبنا". ووفق بيان صحفي صادر عن "ديوا"، هدفت الفعاليات إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع على المساهمة في إحداث تأثير إيجابي في العمل البيئي، وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية والحثّ على زراعة المزيد من الأشجار وإعادة استخدام وتدوير البلاستيك. وأبرزت الفعاليات المتنوعة، التي نظَّمتها الهيئة، أهمية تبني نمط حياة واعٍ ومستدام ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، والاستفادة من الحلول المستندة إلى الطبيعة لحماية البيئة والموارد الطبيعية والحد من تداعيات التغير المناخي. وعقدت الهيئة، جلسات توعية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، لاطلاع كبار المواطنين في نادي ذخر الاجتماعي على مبادراتها الرائدة في مجال الاستدامة وأثرها الإيجابي على البيئة والمجتمع، إلى جانب التقنيات الرقمية المتقدمة والممارسات الخضراء التي تتبناها الهيئة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الاقتصاد الأخضر والدائري، كما قدمت الهيئة أيضاً نصائح بسيطة يمكن تطبيقها في الحياة اليومية لتعزيز السلوكيات المستدامة.  بالإضافة إلى ذلك، نظمت الهيئة بالتعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون ورش عمل وأنشطة تفاعلية، سلَّطت الضوء على ضرورة إشراك جميع أفراد المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الفرد والبيئة. ووزعت الهيئة كذلك بذور شجرة الغاف باسم "غافة زايد" لتعزيز الوعي بالبيئة المحلية الزاخرة بالحياة الفطرية والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها، والاحتفاء بالتراث البيئي الإماراتي. وأطلقت الهيئة، مسابقة توعية عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على مشاريعها المستدامة وتشجيع الجمهور على المشاركة الفعالة في بناء مستقبل أكثر استدامة، وحثت المتعاملين على استخدام تطبيقها الذكي للوصول إلى لوحة "بيانات الاستهلاك" والاطلاع على تقارير سنوية وشهرية ويومية حول استهلاكهم للكهرباء والمياه، والاستفادة من النصائح التي تقدمها الهيئة لكل متعامل على حدة لمساعدته على تعزيز كفاءة الاستهلاك.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تشارك في فعالية "أبوظبي جميلة"
محمد بن راشد: نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي الأخير بـ COP28
المصدر: وام
اليوم العالمي للبيئة
ديوا
آخر الأخبار
فتح باب الترشيح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها السادسة 2025
علوم الدار
فتح باب الترشيح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها السادسة 2025
اليوم 16:15
شرطة أبوظبي تشارك في فعالية "أبوظبي جميلة"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تشارك في فعالية "أبوظبي جميلة"
اليوم 16:09
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة «بلاكستون» للاستشارات المالية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة «بلاكستون» للاستشارات المالية
اليوم 16:00
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع أمير الكويت
اليوم 15:37
"ديوا" تنظم فعاليات توعوية بالتزامن مع يوم البيئة العالمي
علوم الدار
"ديوا" تنظم فعاليات توعوية بالتزامن مع يوم البيئة العالمي
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©