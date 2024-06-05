سعود بن صقر يستقبل السفير القطري

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأخوية، ومسارات التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات، بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا سموه على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وعبر الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



