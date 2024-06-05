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علوم الدار

رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع أمير الكويت

رئيس الدولة
5 يونيو 2024 15:37

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً، مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه خلاله بمناسبة تعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد.
وأعرب سموه، عن تمنياته للكويت الشقيقة وشعبها دوام الرفعة والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
من جانبه عبر صاحب السمو أمير الكويت، عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر أخوية طيبة عبرت عن متانة الأواصر التي تجمع البلدين وشعبيهما، متمنيا لدولة الإمارات دوام التطور والرخاء.
 

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مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس الدولة
صباح خالد الحمد الصباح
الكويت
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