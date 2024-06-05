الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
5 يونيو 2024 18:09

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات الهندية
رئيس الدولة يطلع على عدد من مبادرات الاستدامة والأفكار البيئية المبتكرة في مناسبة اليوم العالمي للبيئة

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقع أن تسود البلاد غداً الخميس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والمد الثاني عند الساعة 00:31 والجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:50، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:11 والمد الثاني عند الساعة 20:50 والجزر الأول عند الساعة 15:43 والجزر الثاني عند الساعة 03:51.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
محمد بن راشد يهنئ ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات
اليوم 19:59
تعرف على قائمة «المرغوب فيهم» للاستمرار في برشلونة
الرياضة
تعرف على قائمة «المرغوب فيهم» للاستمرار في برشلونة
اليوم 19:49
700 مشارك في احتفالية اليوم العالمي للدراجات بأبوظبي
الرياضة
700 مشارك في احتفالية اليوم العالمي للدراجات بأبوظبي
اليوم 19:44
غوتيريش: مايو الأكثر سخونة على الإطلاق في جميع أنحاء العالم
الأخبار العالمية
غوتيريش: مايو الأكثر سخونة على الإطلاق في جميع أنحاء العالم
اليوم 19:33
«الموانئ والجمارك» تفتتح أول محطة ثابتة لرصد جودة الهواء في جبل علي
علوم الدار
«الموانئ والجمارك» تفتتح أول محطة ثابتة لرصد جودة الهواء في جبل علي
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©