الأربعاء 5 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأردني يدينان الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأردني يدينان الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك
5 يونيو 2024 18:36

أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها اقتحام أحد الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست ومتطرفين، اليوم، للمسجد تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر الوزيران، خلال اتصال هاتفي، سماح الحكومة الإسرائيلية لما يسمى بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة، وما يرافقها من عدوان على الفلسطينيين، وممارسات عنصرية متطرفة، وفرض للقيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وتقييد حركة المصلين في البلدة القديمة للقدس المحتلة.

وشدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي أيمن الصفدي، على ضرورة امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها القانونية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين.

أخبار ذات صلة
رئيس الفلبين وعبدالله بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية
عبدالله بن زايد: استثمار الفرص المتاحة لتعزيز علاقتنا مع الفلبين

كما شدد الوزيران، على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وعلى ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وثمن دورها في حماية هوية المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
أيمن الصفدي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يهنئ ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات
اليوم 19:59
تعرف على قائمة «المرغوب فيهم» للاستمرار في برشلونة
الرياضة
تعرف على قائمة «المرغوب فيهم» للاستمرار في برشلونة
اليوم 19:49
700 مشارك في احتفالية اليوم العالمي للدراجات بأبوظبي
الرياضة
700 مشارك في احتفالية اليوم العالمي للدراجات بأبوظبي
اليوم 19:44
غوتيريش: مايو الأكثر سخونة على الإطلاق في جميع أنحاء العالم
الأخبار العالمية
غوتيريش: مايو الأكثر سخونة على الإطلاق في جميع أنحاء العالم
اليوم 19:33
«الموانئ والجمارك» تفتتح أول محطة ثابتة لرصد جودة الهواء في جبل علي
علوم الدار
«الموانئ والجمارك» تفتتح أول محطة ثابتة لرصد جودة الهواء في جبل علي
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©