رئيس الدولة يهنئ ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات الهندية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بفوزه في الانتخابات.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أهنئ الصديق ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات الأخيرة، متمنياً له التوفيق في قيادة الهند نحو المزيد من التقدم والنماء. أتطلع إلى مواصلة العمل معاً خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الإماراتية-الهندية الإستراتيجية وتحقيق أهدافنا التنموية المشتركة لمصلحة شعبينا».