رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان اليوم خلال اتصال هاتفي.. علاقات التعاون بين البلدين والفرص الطموحة لتطويرها وتوسيع آفاقها بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وتطلعاتهما نحو التنمية والازدهار المستدام.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس إلهام علييف - خلال الاتصال - مستوى تطور العمل المشترك بين دولة الإمارات وأذربيجان، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والعمل المناخي وغيرها من المجالات التي تعزز التنمية المستدامة في البلدين.. وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وتطرق سموه والرئيس الأذري إلى تحضيرات أذربيجان لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29» الذي تستضيفه خلال العام الجاري والبناء على «اتفاق الإمارات» التاريخي بشأن المناخ الذي خرج به «COP28» نهاية العام الماضي في تسريع مسار العمل المناخي العالمي، ومواجهة تحديات تغير المناخ بما يعزز التنمية المستدامة لجميع شعوب العالم.