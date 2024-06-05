تعاون بين «قضاء أبوظبي» و«الدفاع»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الدفاع، لتعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية والمهنية، فضلاً عن دعم معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية.

وقع الاتفاقية من جانب الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، ومن جانب الوزارة، اللواء الركن سالم جمعة الكعبي، رئيس القضاء العسكري، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، حرص دائرة القضاء على تعزيز التعاون مع شركائها على المستويين المحلي والاتحادي بما يعزز المكانة التنافسية ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ التعاون وأواصر الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات ذات الاختصاص المشترك لاعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.

تهدف الاتفاقية إلى تأهيل وتدريب منتسبي الطرفين لممارسة العمل القضائي والقانوني والفني والمهني المشترك، وتبادل الخبرات والممارسات والدراسات القضائية والقانونية والفنية على الصعد كافة، والتنسيق الدائم وفتح قنوات الاتصال المتبادل بما يسهل ويسرع من وتيرة إنجاز الأعمال القضائية والقانونية المرتبطة باختصاصهما، سعياً نحو الوصول إلى أعلى المعايير الاحترافية والمهنية في المجالات المشتركة.