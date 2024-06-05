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«الخيرية العالمية» تنفذ 180 مشروعاً بإندونيسيا والفلبين

وفد «الهيئة» يصل إلى إندونيسيا (من المصدر)
6 يونيو 2024 01:02

عجمان (الاتحاد) 

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زار وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة أمين عام «الهيئة»، كلاً من إندونيسيا والفلبين؛ بهدف متابعة وتفقد المشاريع الخيرية والتنموية التي تدعمها «الهيئة» في هذين البلدين، لاسيما المشاريع الصحية والإغاثية والاجتماعية، إلى جانب المشاريع الرئيسة في حملتي الصيف والأضحى، كبناء المساجد وحفر الآبار، وبناء مراكز تحفيظ القرآن، ومشاريع الأضاحي وإطعام الطعام، وغيرها. وقال الدكتور خالد الخاجة: إن هذه الزيارات تعد جزءاً من جهود «الهيئة» لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها في دعم المجتمعات المحتاجة، وتحسين ظروف المعيشة فيها، مشيراً إلى جدول العمل يضم زيارة 180 مشروعاً وحالة إنسانية في كلا البلدين، فيما تستمر الزيارة لمدة أسبوعي عمل، تبدأ من قرى إندونيسيا النائية، وصولاً إلى المناطق المحتاجة في الفلبين.

الفلبين
الإمارات
إندونيسيا
هيئة الأعمال الخيرية
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