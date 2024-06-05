«الشارقة الخيرية» تطلق باقة «مبادرات عشر ذي الحجة»

الشارقة (الاتحاد)

أفادت جمعية الشارقة الخيرية بأنها خصصت 2.5 مليون درهم، لتنفيذ جملة من المبادرات الخيرية، خلال 10 ذي الحجة، مشيرة إلى أن تنفيذ المبادرات يبدأ منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة المرتقب.

وقال عبدالله سيف بن هندي، رئيس اللجنة العليا لحملة عيد الأضحى، إن المبادرات تتضمن تيسير الحج لنحو 20 حاجاً من الفئات الأكثر استحقاقاً من مواطني دولة الإمارات، وتعتبر مبادرة تيسير الحج باكورة مبادرات الجمعية خلال عشر ذي الحجة، إلى جانب تفريج الكرب عن عدد من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية الذين صدرت بحقهم أحكام تنفيذية في قضايا تعسر مالي، فيما تستهدف مبادرة إفطار الصائمين في يوم عرفة نحو 15 ألف صائم، من خلال توزيع وجبات الطعام مع غروب شمس يوم عرفة، ومن المقرر أن تضم مبادرة علاج المرضى نحو 3 حالات مرضية من الذين صدرت لهم موافقة بالمساعدة من قبل لجنة المساعدات، وكسوة العيد، ومبادرة عمليات القلوب الصغيرة لما يصل إلى 50 عملية قسطرة، إلى جانب إطلاق مبادرة بناء 5 مساجد في الهند، وكذلك حفر 10 آبار في بنجلاديش، وتسيير حملة مكافحة العمى لإجراء العمليات الجراحية لصالح 500 حالة من مرضى العيون، وتوفير 700 جلسة غسيل الكلى. وأشار ابن هندي إلى أن الجمعية استحدثت باقة التبرع لمبادرات 10 ذي الحجة، والتي تعد وسيلة ميسرة لأصحاب التبرعات البسيطة، حيث يمكن للمتبرع اختيار إحدى المبادرات، والتبرع بباقة قيمتها 10 دراهم، مبيناً أن الجمعية تفتح آفاق التبرع أمام جميع أفراد المجتمع، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية، خصوصاً أن أيام عشر ذي الحجة فرصة جليلة من الفرص المستحب اغتنامها بالطاعات والأعمال الصالحات والصدقات.

ولفت ابن هندي إلى أن الجمعية تأمل تعاون أفراد المجتمع في دعم هذه المبادرات، والتي من شأنها إدخال السعادة إلى نفوس مستحقيها، داعياً الجميع إلى الاستفادة من وسائل التبرع الرقمية الميسرة في إخراج التبرعات المادية من خلال الرابط الذكي، والذي يتوفر به التبرع عبر الرسائل النصية و«أبل باي» و«سامسونج باي»، إلى جانب الدفع عبر البطاقات الائتمانية والتحويلات البنكية، أو طلب مندوب لتسلم التبرعات.