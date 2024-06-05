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تقديم خدمات التقاعد للمتعاملين في مراكز التواجد البلدي بأبوظبي

الخدمات سيتم تقديمها بمدينتي خليفة وبني ياس كمرحلة أولى (من المصدر)
6 يونيو 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد البدء في تقديم خدماته للمتعاملين عبر مراكز التواجد البلدي بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، اعتباراً من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار جهود الصندوق لتوسيع نطاق تقديم خدماته، وتحسين تجربة المتعاملين، وضمان حصولهم على خدمات التقاعد بسهولة ويسر وبلا جهد، وانطلاقاً من دور مراكز التواجد البلدي في دعم العمل الحكومي المشترك وإدارة احتياجات المواطنين بالتعاون مع الشركاء في مدينة أبوظبي
ومن المقرر أن يقدّم الصندوق جميع خدمات التقاعد لفئات المتعاملين من المؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، في مركزي التواجد البلدي بمدينتي خليفة وبني ياس كمرحلة أولى، من خلال تكليف فريق من ممثلي إسعاد المتعاملين التابعين للصندوق، بالتواجد في المقرين على مدار اليوم وخلال أوقات العمل الرسمية للصندوق من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة عصراً، ومن السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً أيام الجمعة، فيما يستمر الصندوق في تقديم خدماته عبر منصة (تم) وجميع مراكز إسعاد المتعاملين. ويمكن لجميع المتعاملين التعرّف على الأماكن الجديدة لتقديم خدمات التقاعد، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق WWW.PENSION.GOV.AE ، إذ تتوافر عناوين تفصيلية ورابط خرائط لمواقع منافذ الخدمات.
وأكد خلف الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد في صندوق أبوظبي للتقاعد، أن الصندوق يواصل جهوده الرامية إلى تحسين الخدمات والارتقاء بها، لتسهيل الإجراءات على المتعاملين، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل جاهداً وفقاً لخطط مدروسة على توسيع نطاق خدماته وتسهيل وصولها للمتعاملين في الأماكن التي تتوافق مع متطلّباتهم واحتياجاتهم، وهو ما يوفّر الوقت والجهد عليهم. وقال الحمادي: «نسعى إلى تحسين خدماتنا لتعزيز تجربة المتعاملين، وضمان راحتهم ورضاهم من خلال توفير خدمات التقاعد وفقاً لأرقى المعايير العالمية».

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